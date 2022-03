Hedera (HBAR) forblir over den avgjørende støttesonen

Den generelle svakheten sett i kryptomarkedet de siste dagene har ført til at mange mynter faller, og Hedera (HBAR) er ikke annerledes. Men til tross for dette forblir mynten fortsatt over en avgjørende støttesone. Hvor lenge kan den egentlig bli der? Her er noen høydepunkter først:

Støtten på $0,19 er fortsatt kritisk for HBAR i de kommende dagene.

Mynten er for øyeblikket over det, og handles til rundt $0,201.

Hvis HBAR ikke klarer å holde denne støtten, kan den falle til $0,15.

Datakilde: Tradingview

Hedera (HBAR) – Hva bør du se?

Volatiliteten i kryptomarkedet har gjort det svært vanskelig å forutsi prishandling basert på tekniske faktorer alene. Men en ting vi vet om HBAR er at støtten på $0,19 har holdt seg ganske sterkt til tross for nylig svakhet. Nøkkelen for okser akkurat nå er å konsolidere seg rundt denne prisen.

Så langt går HBAR bra og handles til rundt $0,2. Når prisen konsolideres, kan neste etappe ta HBAR mot $0,34. Men hvis bjørner fortsetter å presse og HBAR synker under $0,19, vil vi sannsynligvis se mer svakhet.

Faktisk vil mynten sannsynligvis gå til bunnen ved $0,15. Det er til og med en risiko for at vedvarende svakhet kan presse prisen mot sitt laveste nivå i februar på $0,09.

Hvem bør kjøpe Hedera (HBAR)?

Hedera (HBAR) er et nettverk av bedriftskvalitet som håper å drive den desentraliserte økonomien. Prosjektet har tiltrukket seg mange investeringer, og med en markedsverdi på rundt 4 milliarder dollar er det en av de største kryptoaktiva i markedet akkurat nå.

Så hvis du leter etter kryptoer som har seriøs nytte og positive langsiktige utsikter, vil Hedera (HBAR) være perfekt. Prosjektet har diversifisert tjenesten og fortsetter å tiltrekke seg utviklere i stort antall. Hedera har potensial til å bli like stor som Ethereum.