Hedgefond shorter Tether

I følge en Bloomberg-rapport som ble utgitt fredag, gjorde hedgefondet Fir Tree Capital Management, som har 4 milliarder dollar i aktiva under forvaltning, et stort short bet mot Tether (USDT), stablecoinen som er knyttet til amerikanske dollar.

En-til-en-backing

Med en markedsverdi på 80 milliarder dollar er Tether verdens tredje største kryptovaluta, bare bak Bitcoin og Ethereum. Selskapet har lenge vært under ild rundt beskyldninger om at reserver verdt 80 milliarder dollar ikke holdes for å støtte kryptovalutaen en-til-en, et problem selskapet gjentatte ganger har forsøkt å rydde opp i, men som ikke vil forsvinne.

Faktisk intervjuet jeg Tether CTO Paolo Ardoino forrige uke etter kunngjøringen fra den sveitsiske byen Lugano om at Tether ville bli akseptert som lovlig betalingsmiddel, og spurte ham om byen var bekymret for om kryptovalutaen var fullt støttet:

CoinJournal: Søkte Lugano forsikringer om hvorvidt Tether er 100% støttet, eller var de fornøyde med det Tether allerede har gitt ut offentlig om saken?

Paolo Ardoino: Tether og byen Lugano satte seg ned og diskuterte åpenlyst misoppfatningene om selskapet. Tether har offentlig uttalt at de har pågående samtaler med regulatorer og rettshåndhevelse og har gjort en tapper innsats for å etterkomme alle forespørsler om åpenhet.

Fir Tree Capital Management er imidlertid fortsatt blant skeptikerne, med Bloombergs rapport som hevder at selskapet forventer å motta en utbetaling innen 12 måneder. Shorten er hovedsakelig motivert av Tethers bånd til kinesiske eiendomsutviklere, med avsløringer av Evergrande Groups økonomi i fjor som forårsaket uro. Mens han opprinnelig skremte kryptomarkedene, kom Tether ut for å bekrefte at Evergrande Group-sertifikatet ikke var blant de 24 milliarder dollar i høyavkastningspapirer som firmaet eier. Tydeligvis er dette en påstand som Fir Tree ikke tror på.

Kortets struktur

Selv om detaljer om strukturen til kortspillet ikke har blitt offentliggjort, kan vi spekulere i hvordan det kan bygges opp. Gitt det faktum at Tether er en stabil mynt uten prisvolatilitet (dvs. den handles alltid til $1), er shorten en ukonvensjonell en. Der et kortspill vanligvis gir ubegrenset nedside (ettersom den shortede aksjen eller det finansielle instrumentet teoretisk sett ikke har noen grense for oppsiden), er dette annerledes, gitt at Tether ikke vil stige i pris under noen omstendigheter.

I sannhet er det mer sannsynlig å ligne kjøp av en kredittmisligholdsbytte (CDS) på en gjeldsforpliktelse, som kom inn i mainstream-samvittigheten midt i det store finanskrakket forrige tiår (og var gjenstand for Hollywood-storfilmen The Big Short) . Fir Tree betaler sannsynligvis en fast spread for å satse mot Tether, og vil motta en stor utbetaling hvis Tether misligholder (alternativt, hvis en mislighold blir mer sannsynlig i markedets øyne, vil spredningen utvides på kontrakten og Fir Tree kan tjene penger ut med fortjeneste).

Asymmetrisk utbetaling

Derfor vil hedgefondets innsats ha en asymmetrisk utbetalingsplan til oppsiden. Selvfølgelig, hvis Tether misligholder og de mottar utbetalingen, vil kryptovalutamarkedene sannsynligvis implodere. Tethers sentralitet i økosystemet for øvrig kan ikke overvurderes – stablecoin klarerer over 50 milliarder dollar av daglig handelsvolum (Apple-aksjevolum, til sammenligning, er gjennomsnittlig 98 millioner dollar i daglig volum de siste tre månedene).

Tether 24H volum 2019-2021, via Statista

Tether-skeptikere er ikke noe nytt, men dette utgjør et ganske høyprofilert grep fra Fir Tree, selv om det er en struktur med lav risiko og høy belønning. Fondet skal ha begynt å shorte Tether i juli i fjor, mens Bloomberg også hevder at Fir Tree vurderer å opprette et eget fond med det eneste formålet å shorte Tether, dersom det skulle være nok kundeinteresse.

Av hensyn til kryptoinvestorer over hele verden, er håpet at Tether faktisk er det de hevder å være – fullt støttet. Hvis ikke, kan Christian Bales neste rolle være som Gran Tree-leder.