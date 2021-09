Helgens prisutsikter for Monero, XRP og IOTA

Prisutsiktene for XMR, MIOTA og XRP på vei inn i helgen, mens Bitcoins pris ser sterk ut nær $48 000

Her er en rask teknisk gjennomgang av prisene for Monero, XRP og IOTA for helgen. Bitcoins generelle prisbevegelser kan påvirke disse ytterligere.

Prisutsikter for Monero

XMR ligger over den oppadgående trendlinjen i et stigende triangelmønster, motstanden ligger ved den horisontale linjen nær $316. RSI-en og MACD-en for den daglige grafen viser at selgere fortsatt har overtaket, selv om en divergens over ekvilibriumslinjen og en potensiell bullish crossover begge tyder på en ny potensiell stigning.

Det tekniske bildet viser gode muligheter for en potensiell bullish breakout fra triangelmønsteret, men XMR/USD-paret er nødt til å bryte gjennom 50 SMA-et for å kunne se noen videre vekst. 0,382 Fib-nivået ($286) og 0,5 Fib-nivået ($326) vil være de neste hindrene på vei opp mot $400.

XMR/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

I motsatt fall vil en nedgang under triangelet sannsynligvis føre til at bulls må forsvare seg nær $236, som markeres av 0,236 Fib-nivået for intervallet mellom $497-$156. Ytterligere støtte kan finnes nær vendepunktet fra 19. mai på $200.

Prisutsikter for XRP

XRPs nettverksaktivitet har økt betraktelig de siste dagene, og den tekniske analytikeren Ali Martinez påpeker at dette kan være en potensiell katalysator for en ny prisøkning.

XRP/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

XRP/USD-paret ligger over 50 SMA-et og ser sterkt ut over den horisontale støtten rundt $1,05. Likevel kan en bearish flaggformasjon true med en vending i motsatt retning som kan dytte XRP-prisen under den kritiske etterspørselssonen (området markert i grått) mot $1, og potensielt $0,83.

Den daglige MACD-en og RSI-en støtter disse utsiktene, men en ny oppgang kan løfte XRP/USD-prisen opp til $1,25 og deretter $1,40.

Prisutsikter for IOTA

MIOTA ligger nå rett over $1,51, med en etablert lokal støtte rundt $1,39 etter å ha hentet seg inn igjen fra $1,35. Prisen ligger over 50 SMA-et, og den stigende kurven tyder på at en ytterligere prisoppgang mot $1,70 og deretter $2 ikke er usannsynlig.

IOTA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Selv om RSI-en er over 50 er den også noe skrånende, noe som tilsier økt press. En bearish crossover for MACD-en indikerer også at den lokale støtten kan testes på nytt. Under denne kan MIOTA/USD måtte forsøke å hente seg inn igjen rundt 50 SMA-et ($1,20).