Helium (HNT) er et desentralisert blokkjede-drevet nettverk for Internet of Things (IoT)-enheter som ble lansert i juli 2019. Det har økt rundt 5 % i dag. Hvis du vil vite hva Helium er, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe HNT i dag, trenger du ikke å lete lenger enn til denne korte og svært informative artikkelen.

Helium-nettverket lar trådløse enheter med lav effekt kommunisere med hverandre og sende data på tvers av nettverket av noder. Noder kommer i form av såkalte Hotspots, som er en kombinasjon av en trådløs gateway og en blockchain-utvinningsenhet. Brukere som opererer noder tjener belønning ved utvinning i Heliums opprinnelige kryptovaluta-token, HNT.

Heliums mål er å forberede IoT-kommunikasjon for fremtiden, og identifisere mangler i dagens infrastruktur fra fødselen i 2013.

Helium har som mål å forbedre kommunikasjonsmulighetene til trådløse Internet of Things (IoT)-enheter. I 2013 var infrastruktur rundt IoT fortsatt i sin spede begynnelse, men utviklere ønsket å legge til desentralisering til tilbudet deres, og refererte derfor til det som "The People's Network" i offisiell litteratur.

Dens kjerneappell vil være enhetseiere og de som er interessert i IoT-området, med økonomiske insentiver som gir ytterligere oppsøkende muligheter.

Nettverket kjører på proof-of-coverage, en ny konsensusalgoritme basert på HoneyBadger BFT-protokollen som lar noder i et nettverk nå konsensus når tilkoblingskvaliteten er svært variabel.

Det er ekstremt vanskelig, om ikke umulig å gjøre en nøyaktig prisprediksjon for en kryptovaluta, inkludert Helium. Les minst fem spådommer fra anerkjente bransjeeksperter for å ta en informert beslutning og ikke kjøp mer av denne flyktige valutaen enn du har råd til å tape.

De fleste analytikere er positive til Helium. Basert på analyser av tidligere prisutvikling, spådde Wallet Investor at HNT ville nå $68 i år, opp fra $40 for øyeblikket. De spår at den vil nå $215 i 2027. Digital Coin Price støtter det bullish synet, og forventer at mynten vil nå $60 i år. De ser HNT øke til $70 innen 2025 og til $155 i 2028.

