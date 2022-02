Liveprisen til TAU, tokenet til Lamden, er $0,06 med et 24-timers handelsvolum på $830 546,00. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe TAU, er denne guiden for deg.

Siden TAU er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe TAU ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe TAU akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert TAU.

TAU er det opprinnelige tokenet til Lamden, en Python-basert plattform som demokratiserer tilgangen til blokkjeden med distribuert styring og belønninger for utviklere av smarte kontrakter.

Det er en åpen kildekode, som lar brukere spare tid ved å gjenbruke funksjonalitet som andre har innebygd i sine smarte kontrakter. Blokkjeden er fullstendig desentralisert og drevet av fellesskapsnoder.

Lamden oppdaterer alltid teknologien og metodene for å holde seg oppdatert. De er stolte av å ikke ha noe med venturekapitalistiske investorer å gjøre.

Smarte kontrakter på Lamden er enkle skript skrevet i Python, som senker inngangsbarrieren for nye blokkjedeutviklere.

Dette lar folk begynne å bygge apper for Lamden med en gang, spesielt hvis de er kjent med Python.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Wallet Investor er veldig positive til TAU. De forventer en langsiktig økning. 1 TAU vil handles for $0,33 om 5 år, mer enn femdoblet dagens pris.

På den tiden kan du tjene rundt +445 %. En investering på $100 i TAU nå kan gå opp til $545 i 2027.

#Lamden $TAU has finally woken up. This could be huge. pic.twitter.com/2DAy87rIxW

— LiBZ42 (@LiBZ42) August 18, 2020