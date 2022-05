Algorand er den beste mynten blant de 30 beste kryptovalutaene etter markedsverdi i dag.

Kryptovalutamarkedet har fortsatt sin blandede ytelse denne uken. Markedet har tapt mindre enn 1 % av verdien de siste 24 timene, og den totale markedsverdien er for tiden over 1,7 billioner dollar.

Bitcoin handles til $38 488 på pressetidspunktet da den fortsetter å slite under motstandsnivået på $40k. Ether har heller ikke vært i stand til å stige forbi det psykologiske nivået på $3000 de siste dagene til tross for at den har lagt til 0,8 % til verdien i løpet av de siste 24 timene.

ALGO, den opprinnelige mynten i Algorand-økosystemet, har økt med nesten 20 % i løpet av de siste 24 timene, noe som gjør den til den beste ytelsen blant de 30 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

ALGOs rally kommer etter at fotballens styrende organ FIFA annonserte et samarbeid med Algorand. Avtalen gjør Algorand til den offisielle blokkjedeplattformen til FIFA og vil tilby den offisielle blokkjedestøttede lommebokløsningen.

I henhold til sponsoravtalen vil Algorand også fungere som FIFA World Cup Qatar 2022 Regional Supporter i Nord-Amerika og Europa. Algorand vil også være en offisiell sponsor for FIFA verdensmesterskap for kvinner i Australia og New Zealand 2023.

Nøkkelnivåer å se på

ALGO/USD 4-timers diagrammet er for øyeblikket bullish, takket være Algorands pågående rally. MACD-linjen krysset inn i den positive sonen etter rallyet som begynte for noen timer siden.

Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 65 viser at ALGO snart kan gå inn i den overkjøpte regionen hvis rallyet fortsetter.

Ved pressetid handles ALGO for $0,7092 per mynt. Hvis det positive momentumet opprettholdes, kan ALGO stige forbi det første store motstandsnivået på $0,7935 før slutten av dagen.

Imidlertid vil den trenge støtte fra det bredere kryptovalutamarkedet før den kan bevege seg forbi motstandsnivået på $0,8513 på kort sikt.