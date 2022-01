Cosmos native crypto (ATOM) har økt med mer enn 17 % i løpet av de siste 24 timene; en tid da alle de store kryptovalutaene som Ethereum og Bitcoin har falt.

Cosmos handles for tiden for $36,08 med et handelsvolum på $3,9 milliarder og er opp. Hvis den fortsetter med den nåværende bullish trenden, kan den sette en ny all-time high innen første kvartal av 2022.

Hva er Cosmos (ATOM)?

Cosmos er rett og slett et prosjekt som løser problemene blokkjedeindustrien står overfor for å gjøre blokkjedeteknologi mindre vanskelig og kompleks for desentraliserte apputviklere.

ATOM er det opprinnelige tokenet til Cosmos blokkjede-nettverket.

Hvorfor ATOM-prisen stiger

Det nåværende ATOM-rallyet tilskrives en nylig kunngjøring på Twitter som sier at IBC-integrerte tokens vil deles på Cosmos-nettverket. For øyeblikket har Terra allerede dominert dette markedet med 49,6 %.

ATOM forventes å skyte til månen etter Terra-markedets dominans. Men da ATOM nådde en all-time på $44,8 den 20. september, startet den en fase som endte på $20,18 i desember, og siden den gang har den fortsatt å stige.

Med de mislykkede breakout-forsøkene 7. og 17. januar startet oksene et omvendt hode- og skulderutbrudd 1. januar, og altcoinen nådde en fem ukers topp på 79,61 % ROI fra den laveste 29. desember.

Bjørnene opprettholdt sin Fibonacci-støtte på 43,6 % da oksene fortsatte å forsvare støttenivået på 23,6 % som de senere tapte med 38,2 % i det nylige salget, under salget mistet ATOM 35,6 % av sin verdi, selv om de tok igjen 38,2 % fra den økende salgseffekten.

Det var en bearish bias etter at RSI dannet den nedadgående kanalen på grunn av motstanden nær midtlinjen som førte til at MACDs histogram oppdaget en avsluttende likevekt som favoriserte selgerne.