Det bredere kryptovalutamarkedet har prestert bra så langt denne uken, men Dogecoin leder for tiden oppgangene.

Kryptovalutamarkedet sletter tapene registrert i løpet av helgen. Den totale markedsverdien har økt med mer enn 3,5 % i løpet av de siste 24 timene og er for tiden over 1,8 milliarder dollar.

Bitcoin handles rundt det psykologiske nivået på $40k igjen, mens Ether også har steget med 5% i løpet av de siste 24 timene for å nå $3,00.

Imidlertid har DOGE, det opprinnelige symbolet til Dogecoin-økosystemet, den beste ytelsen blant de 20 beste kryptovalutaene etter markedsverdi de siste timene. DOGE har økt med mer enn 20 % i løpet av de siste 24 timene.

Etter rallyet har DOGE passert Avalanche og inntar nå tiendeplassen i markedet når det gjelder markedsverdi.

DOGEs pågående rally er drevet av nyheten om at Twitters styre har akseptert Elon Musks tilbud om å kjøpe selskapet.

Musk er en stor fan av Dogecoin og investorer er optimistiske om at han vil lansere DOGE betalingsalternativer på den sosiale medieplattformen.

Nøkkelnivåer å se på

DOGE/USD 4-timers diagrammet er for øyeblikket bullish ettersom Dogecoin har utkonkurrert de andre store kryptovalutaene de siste 24 timene. De tekniske indikatorene viser at DOGE har overvunnet sin siste bearish trend.

MACD-linjen er over den nøytrale sonen, noe som indikerer et bullish momentum for Dogecoin. Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 67 indikerer at Dogecoin snart kan gå inn i den overkjøpte regionen hvis momentumet opprettholdes.

På pressetidspunktet handles DOGE for $0,158 per mynt. Hvis oksene fortsatt har styringen, kan DOGE overgå det første store motstandsnivået på $0,165 før slutten av dagen.

Med støtte fra det bredere kryptovalutamarkedet kan DOGE imidlertid handle over $0,175-nivået for første gang på måneder.