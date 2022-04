Kryptomarkedet er opp med nesten 1% i dag og kommer seg sakte etter den dårlige starten på uken.

Markedsverdien for kryptovaluta nærmer seg 1,8 billioner dollar etter å ha lagt til mindre enn 1 % til verdien i løpet av de siste 24 timene. På pressetidspunktet er den totale markedsverdien for krypto på 1,79 billioner dollar, opp med mindre enn 1% så langt i dag.

Bitcoin har økt med mer enn 2 % de siste 24 timene og handles nå over $39k per mynt. Den kan overgå det psykologiske nivået på $40 000 hvis oksene forblir i kontroll over markedet. Ether forblir over $2 800 etter å ha lagt til mindre enn 1 % til verdien nylig.

GMT, det opprinnelige symbolet til STEPN-prosjektet, har et av de beste resultatene blant de 50 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. GMT er opp med mer enn 18% så langt i dag, og overgår de andre store kryptovalutaene i markedet.

Den primære katalysatoren bak dette pågående rallyet er kunngjøringen fra NFT-markedet OpenSea om at det nå støtter STEPN-prosjektet . STEPN er det siste Solana-baserte prosjektet som er notert på OpenSea etter tidligere støtte fra Solanart.

På pressetidspunktet handles GMT for $4,0 per mynt.

Nøkkelnivåer å se på

GMT/USDT 4-timers diagrammet er for øyeblikket positivt ettersom STEPN har vært bullish de siste dagene. STEPN er den beste ytelsen blant de 50 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

MACD-linjen krysset inn i den positive sonen i går, takket være det pågående rallyet. 14-dagers RSI på 72 viser at GMT er nær ved å gå inn i den overkjøpte regionen.

Hvis rallyet fortsetter, vil GMT sannsynligvis krysse det første store motstandsnivået på $4,5 i løpet av de neste timene eller dagene, og sette en ny all-time high i prosessen. Imidlertid vil det trenge støtte fra det bredere markedet for å krysse det psykologiske nivået på $5 på kort sikt.