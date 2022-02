Her er grunnen til at Kishu Inu (KISHU) har hoppet 8% i dag

Kishu Inu har steget med over 8 % i løpet av de siste 24 timene og klarte å komme tilbake på topp 10-listen over tokens kjøpt av ETH-hvaler

I skrivende stund handlet KISHU for $0,000000001585. Den har nådd en daglig topp på $0,000000001591.

Hva er Kishu Inu?

Før vi ser på årsakene bak den nåværende prisstigningen, la oss først forklare hva Kishu Inu er.

I et nøtteskall er Kishu Inu en hundebasert meme-kryptovaluta inspirert av Dogecoin. I stedet for å bruke Shiba Inu som Dogecoin og Shiba Inu mynter, valgte Kishu Inu å bruke "Kishu" hunderasen som sin maskot for sitt merke.

KISHU er det opprinnelige symbolet til Kishu Inu meme-myntprosjektet.

Hvorfor stiger prisen på KISHU?

Det er flere årsaker bak det nåværende prisoppgangen. Hovedårsakene er økt kjøp av KISHU-mynter av Ethereum-hvaler, Shiba Inu-trender på Binance, og den kommende Kishu Inu NFT-samlingen.

KISHU-kjøp av ETH-hvaler

En av årsakene til myntens nåværende bullish momentum er den plutselige økningen i antall ETH-hvaler som hamstrer KISHU-mynten. KISHU er for tiden på topp ti av de mest kjøpte myntene av ETH-hvaler, og som et resultat økte handelsvolumet med over 200 %.

I følge Whalestats er KISHU den fjerde mest kjøpte mynten av ETH-hvaler

''De 1000 beste Ethereum-lommebøkene er verdt et gjennomsnitt på 150,39 millioner dollar og har et gjennomsnitt på 40 404 ETH, 39 tokens og 1 NFT.''

Ethereum er ledende fulgt av USDC-token på listen. NuCypher (NU), på den annen side, er det mest omsatte tokenet av de største ETH-hvalene.

I mellomtiden er Shiba Inu den ledende meme-mynten blant mange ETH Whales-holdere. I følge Whalestats har den største ETH-hvalen mer enn $1,27 milliarder SHIB-tokens.

Adopsjon av en meme-mynt av Whales er et tegn på bedre dager for meme-krypto-samfunnet.

Kishu Inu-trender på Binance

En annen grunn til det nåværende bullish momentumet er deres nylige kunngjøring om at mynten trender på Binance etter å ha oppnådd fjerdeplassen.

#4 on the trending list, soon #1 on the most traded projects – one by one we will tackle each milestone and show what we’re made of. Let’s go Kishu army! 🚀🐶💥❤️@binance @HuobiGlobal @kucoincom @cryptocom @krakenfx https://t.co/EiRLWQMqMs — Kishu Inu (@InuKishu) February 26, 2022

Kishu Inu NFT tralier

Dessuten har KISHU tidligere også sluppet en trailer av sin KISHUVERSE NFT, noe som gjorde samfunnet begeistret.