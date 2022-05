Kryptovalutamarkedet vil avslutte uken på en positiv tone etter å ha lagt til mer enn 2% til verdien i løpet av de siste 24 timene.

Det bredere kryptomarkedet har lagt til mer enn 2% de siste 24 timene. På pressetidspunktet er den totale markedsverdien for kryptovaluta over 1,26 billioner dollar.

Bitcoin handles over $30k igjen etter å ha vært mesteparten av denne uken under denne terskelen. Ether, verdens nest største kryptovaluta etter markedsverdi, handles til $2000 igjen etter å ha lagt til mer enn 2% de siste timene.

KNC, det opprinnelige symbolet til Kyber Network Crystal, er den beste ytelsen blant de 100 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. I løpet av de siste 24 timene har KNC lagt til mer enn 24 % til verdien.

Den primære katalysatoren bak dette pågående rallyet er lanseringen av KyberSwap-henvisningskampanjen. Kyber Network-teamet kunngjorde via Twitter på fredag at det ville gi bort $2000 i KNC-tokens til de heldige vinnerne.

Teamet sa at ti tilfeldige heldige vinnere vil få $200 i $KNC-belønninger.

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022