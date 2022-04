Kryptovalutamarkedet opplever for tiden en blandet ytelse over hele linja.

Det bredere kryptovalutamarkedet har opplevd en blandet ytelse de siste 24 timene. Den totale markedsverdien for kryptovaluta forblir over 1,9 billioner dollar til tross for at den øker verdien med mindre enn 1 %.

Bitcoin har økt med mindre enn 1 % i løpet av de siste 24 timene og handles for tiden over $41k per mynt. Ether holder prisen over $3000 til tross for at den har tapt mindre enn 1 % av verdien så langt i dag.

Imidlertid har CAKE, det opprinnelige symbolet til den desentraliserte Pancakeswap børsen, den beste ytelsen blant de 50 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. CAKE har økt med mer enn 8 % i løpet av de siste 24 timene, og overgår de andre toppmyntene og tokenene i denne perioden.

Den viktigste katalysatoren bak CAKEs pågående positive ytelse er fullføringen av Masterchef V2-migreringen. Pancakeswap-teamet kunngjorde for noen timer siden at migreringen til V2 nå er fullført.

Pancakeswap informerte fellesskapets medlemmer om at de må migrere gårdene og bassengene sine til den nye MasterChef for å fortsette å tjene innsatsbelønninger.

Nøkkelnivåer å se på

CAKE/USDT 4-timers diagrammet er for øyeblikket bullish, takket være Pancakeswaps pågående positive ytelse. De tekniske indikatorene viser at CAKE utkonkurrerer de andre store kryptovalutaene for øyeblikket.

MACD-linjen er innenfor den positive regionen, noe som indikerer bullish momentum. Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 72 viser at CAKE er nær ved å gå inn i den overkjøpte sonen.

Ved pressetid handles CAKE for $9,28 per token. Hvis det bullish momentumet fortsetter, kan det treffe $9,87-merket før slutten av dagen, og overgå det første store motstandsnivået i prosessen.

I tilfelle et utvidet rally, vil CAKE handles over $10 for første gang siden januar 2022.