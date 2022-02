Decentraland-tokenet startet dagen med en økning på over 11 %, og sendte prisen til et daglig høydepunkt på $3,09 dagen etter Valentinsdagen.

I skrivende stund handlet MANA for $3,06, opp 10,38% ifølge CoinMarketCap.

La oss ta et dypdykk for å undersøke hva som ligger bak den nåværende prisøkningen på MANA.

Decentraland er en virtuell virkelighetsplattform bygget på Ethereum-blokkjeden med en Unity-spillmotor som gjør det mulig for spillere å ha eksklusive opplevelser og kjøpe ulike NFT-er.

Decentraland har to tokens, det vil si MANA og LAND. MANA er et ERC-20-token som brennes for å erverve ikke-fungible ERC-721 LAND-tokens.

Decentraland er gratis for brukere å utforske uten å måtte investere eller kjøpe. Decentraland har hundrevis av steder brukere kan besøke og flere opplevelser som for eksempel spill og kasinoer som gjør det til den mest populære plattformen for brukere integrert med de siste kryptotrendene som Play-to-earn, Defi, GameFi og NFTs.

Den nåværende prisstigningen til Decentraland (MANA) tilskrives i høy grad kunngjøringen fra Samsung i går (på Valentinsdagen) angående deres arrangement i deres bærekraftskog i Decentraland.

I følge kunngjøringen kan brukere med quest budge bytte den mot valentine-wearablen.

If you have a quest badge, show love by blowing kisses in the #837X Sustainability Forest in @decentraland to trade it for the Valentine’s Day wearable.

No badge? There is still time to earn it today! https://t.co/qiDrYuH71U pic.twitter.com/Ih13igZSwI

— Samsung US (@SamsungUS) February 14, 2022