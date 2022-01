I løpet av de siste månedene har mange av kryptovalutaene vært bearish, med store valutaer som Bitcoin og Ethereum i spissen.

I skrivende stund har Ripple-prisen falt med ca. 5,27% med en topp på $0,6185 og et lavpunkt på $0,5828 de siste 24 timene.

La oss nå ta en titt på årsakene bak nedgangen

Hva er Ripple?

Før vi fordyper oss i den nylige bearish trenden, er det viktig at vi først forklarer hva Ripple er.

Ripple er et selskap som driver en digital blokkjedebasert betalingsplattform kalt RippleNet som bruker XRP som sin opprinnelige kryptovaluta.

Til tross for problemer med US SEC, har Ripple inngått samarbeid med en rekke finansielle tjenesteleverandører for å gjøre grenseoverskridende transaksjoner sømløse, sporbare og rimelige,

Hva har forårsaket det lange Ripple (XRP) prisfallet?

De fleste investorer er bearish på XRP etter tre måneder med fall.

Men selv om Ripple har vært det mest kontroversielle blokkjede-baserte prosjektet på en stund, har tokenet holdt seg i topp ti-posisjonen for kryptovaluta i markedet.

I følge CoinMarketCap var handelsvolumet opp 6,72 % til tross for et fall på 5,31 % i markedsverdien. Økningen i handelsvolumet tilskrives hovedsakelig en økning i salgsvolumet etter hvert som tokenprisen faller.

Ripple forsøkte et okseløp i begynnelsen av oktober etter et partnerskap mellom Nelnet og Ripple for å redusere innvirkningen fra kryptovalutaer på miljøet. Men Bull Run var veldig kortvarig. Det tok bare dager før XRP ble bearish.

I dag har XRP nådd et maksimum på $0,6021 og et daglig lavpunkt på $0,58, noe som tilskrives det økte salgspresset.