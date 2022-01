Etter en to måneders korreksjon som nesten utslettet 70 % av SAND-token-markedsvurderingen, har tokenet trendet oppover siden 22. januar 2022.

Til tross for dagens svake fall på rundt 4 %, er de generelle utsiktene positive.

La oss nå se hva årsakene er

I et nøtteskall er Sandbox et blokkjede-basert metavers som lar brukere bygge, lage, selge og kjøpe digitale eiendeler.

Dens opprinnelige tokenet er SAND

Prisøkningen skyldes kunngjøringen av deres partnerskap med den amerikanske rapperen Snoop Dogg, som har ført til en økning i etterspørselen blant investorer.

27. januar tvitret Snoop Dogg en teaser som så ut som hans kommende NFT-samling (Snoop Avatars) som han sa vil bli gjort på Sandbox-metaverset.

This doesn't happen everyday. Presenting.. The Snoop Avatars!! Like, RT and drop your wallet address for a chance to get on the whitelist. 💨 pic.twitter.com/79KfEf63x9

