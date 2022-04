Kryptovalutamarkedet har kommet seg litt etter de siste tapene, men Shiba Inu utkonkurrerer for tiden de andre myntene.

Kryptovalutamarkedet har underprestert siden begynnelsen av uken, med Bitcoin som på kort tid har falt under det psykologiske nivået på $40k. Den totale markedsverdien for kryptovaluta har også falt til $1,8 billioner.

Imidlertid har det bredere kryptomarkedet prestert godt det siste døgnet. Den totale markedsverdien for kryptovaluta har økt med mindre enn 1 %, mens Bitcoin også handler i den grønne sonen igjen.

Imidlertid har SHIB, det opprinnelige symbolet til Shiba Inu-økosystemet, den beste ytelsen blant de 20 beste kryptovalutaene etter markedsverdi. SHIB har økt med mer enn 20 % i løpet av de siste 24 timene, og overgår de andre store kryptovalutaene i prosessen.

Den primære katalysatoren bak dette rallyet er oppføringen av meme-mynten på Robinhood . Robinhood er en av de ledende handelsplattformene globalt og har en stor appell blant den yngre generasjonen.

En annen katalysator er kunngjøringen fra Shiba Inu-teamet om at landsalget på metaversen nå er live. For å delta i dette arrangementet med tidlig tilgang, må brukere ha LEASH eller SHIBOSHI låst og bruke låsesystemet.

Nøkkelnivåer å se på

SHIB/USD 4-timers diagrammet er det mest bullish blant de 20 beste kryptovalutaene etter markedsverdi.

MACD-linjen er over den nøytrale sonen, noe som indikerer et bullish momentum for Shiba Inu. Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 64 viser at SHIB snart kan gå inn i den overkjøpte regionen hvis rallyet fortsetter.

På pressetidspunktet handles SHIB til $0,00002729 per token. I tilfelle et utvidet rally, kan SHIB bryte forbi $0,0000321-nivået for første gang siden februar 2022.

Imidlertid vil Shiba Inu trenge støtte fra det bredere kryptovalutamarkedet hvis det skal handles over $0,000040 for første gang i år.