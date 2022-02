Prisen på Solana (SOL)-tokenet sank det meste av januar da nettverket sto overfor store problemer med overbelastning av nettverket. Etter å ha taklet det siste overbelastningsproblemet, har imidlertid prisen på SOL steget de siste seks dagene.

SOL handles i dag til rundt $108,86 opp 3,26% etter å ha registrert 14,68% økning i går.

Dagens handelsområde er et maksimum på $112,98 og et minimum på $104,50.

I tillegg til at det ikke er flere problemer med overbelastning, hva er det egentlig som får SOL til å rally i et slikt tempo? La oss se hva hypen handler om.

Før du fordyper deg i hva som ligger bak den nåværende Solana bullish-trenden, er det viktig å huske på at Solana er et desentralisert åpen kildekode-prosjekt som hovedsakelig bruker blokkjedeteknologi for å tilby løsninger for desentralisert finans (DeFi).

Den nåværende Solana-prisstigningen tilskrives den nylige noteringen av Solana-baserte prosjekttokens på Coinbase, en ledende kryptobørs basert i USA.

I følge en tidligere rapport fra CoinDesk har Coinbase allerede begynt å akseptere innkommende overføringer av de to Solana-økosystemtokenene, Orca (ORCA) og Bonfida (FIDA).

Coinbase ga en åpenbaring gjennom et Twitter-innlegg i går.

Inbound transfers for Bonfida (FIDA) and Orca (ORCA) are now available on @Coinbase and @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. Trading is not enabled at this time. Trading will begin on or after 9AM PT on Tuesday, February 1, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/0dtwx0CcgD

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) January 31, 2022