STEPN, bevege-for-å-tjene innfødt token for livsstilsapper, har steget mer enn 20 % og har nådd en ny all-time high i dag.

I skrivende stund handles STEPN til $4,03, opp 22,22% etter å ha gått tilbake fra en daglig og all-time high på $4,11.

La oss nå se på hva som ligger bak den nåværende kursgevinsten i dag.

STEPN-notering på USA-basert kryptobørs, Coinbase, er en av årsakene til gevinsten i dag siden de vil kunne handles på børsplattformen.

STEPNs native token GMT og dets andre Green Satoshi Token (GST) der brukerne tjener ved å jogge, løpe og gå utendørs med STEPN NFT joggesko.

Dagens oppgang i GST- og GMT-markedene er også en del av hele rallyet som startet i begynnelsen av mars i år, 2022, med bevege-for-å-tjene-industrien som fungerer som katalysatoren for tokenets verdi, tokens blir gitt til aktive brukere.

STEPNs økonomiske modell har dreid seg om salg av nonfungible token (NFT) sko, samt å bruke den oppnådde fortjenesten til å kjøpe tokens tilbake for brenning.

Stepn $GMT nearly 2x since last tweet. Up 40x since first mention. I’m up a lot and Stepn app makes me money too. What a great investment 🤝 https://t.co/CgheKBoMib

— MURO – won't DM, beware of scam (@MuroCrypto) April 28, 2022