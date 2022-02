X2Y2-prisen har vært skyhøy siden 16. februar. Den har steget med mer enn 200 % på litt over to dager.

I skrivende stund handles den til $3,56 opp 16,20% de siste 24 timene etter å ha nådd et daglig maksimum på $4,17 og et daglig lavpunkt på $2,64.

Selv om det er normalt å se en ny token stige umiddelbart etter lansering, har X2Y2s bølge skapt overskrifter etter å ha hoppet med over 200 % på to dager. La oss ta et dypdykk i hva som driver frem bølgen.

Hvorfor stiger prisen på X2Y2-tokenet?

En av faktorene som tilskrives den nåværende prisstigningen på X2Y2 er lanseringen den 16. februar. Det X2Y2 Ethereum-baserte NFT-handelsplattformteamet gjennomførte et vampyrangrep, et taktisk grep som prosjekter bruker for å distribuere gratis tokens for å motivere brukere av OpenSea til å begynne å bruke deres produkt. LooksRare brukte også det samme trekket.

I sitt tilfelle gav LooksRare tokens til OpenSea-brukere som hadde handlet over 3 ETH på OpenSea og belønnet også sine aktive brukere. Mens metoden tiltrakk seg en del trafikk for LooksRare, førte den også til noen mistenkte tilfeller av vaskehandel på plattformen.

X2Y2 luftdroppet 120 millioner tokens, som er 12 % av dets 1 milliard token-tilførsel til 861 417 lommebøker som hadde handlet på OpenSea mellom midten av juni og midten av desember 2021. Tokendistribusjonen var proporsjonal med deres handelsaktivitet på OpenSea. Til gjengjeld skulle Airdrop-kravene liste sine OpenSea-listede NFT-er på X2Y2 til samme pris som de listet på OpenSea.

Selv om OpenSea er det ledende NFT-handelsknutepunktet, til tross for at det ikke har et eget kryptovaluta-token, dukker det raskt opp andre alternativer og prøver å tilby en bedre brukeropplevelse ettersom de tar sikte på å snappe opp OpenSea-brukerbasen. Og en av måtene konkurrentene gjør det på er gjennom Airdrops som det X2Y2 gjorde.

X2Y2 tokenomics

X2Y2 tokenomics-design var nesten lik LooksRare (LOOKS) tokenet, men X2Y2 vil betale token og også en ekstra plattformavgift betalt i WETH i stedet for å belønne brukere for handel.

Staking av X2Y2-tokens er for tiden over 8000 % per årlig avkastning. I tillegg belønner plattformen også NFT-er som satses.

Å notere en NFT på X2Y2 regnes også som en NFT-innsats og gjør brukerne kvalifisert for gratis belønninger.