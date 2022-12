Her er hvorfor Metacade (MCADE) er forskjellig fra andre mynter som TRON (TRX)

Metacade, et nytt Web3-spillprosjekt, har tiltrukket seg mye oppmerksomhet. I det siste har noen lurt på forskjellen mellom Metacade og andre prosjekter, som TRON. Denne artikkelen vil forklare forskjellene mellom de to, og hvorfor du kanskje burde vurdere å investere i Metacade i stedet for TRON.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er en Web3-fellesskapshub som posisjonerer seg som den ultimate plattformen for alt relatert til play-to-earn gaming. Det er dit du kan gå for å komme i kontakt med likesinnede spillere og kryptoinvestorer, fordype deg i GameFi -verdenen og utforske flere muligheter for å tjene penger mens du spiller favorittspillene dine.

Metacade er en unik, one-stop-løsning designet for fremtidens spill. Teamet bak Metacade har som mål å utnytte det nåværende gapet i markedet for fellesskap-sentriske Web3-spillplattformer. For å gjøre dette tilbyr de en rekke verdifulle funksjoner som sannsynligvis vil tiltrekke seg tusenvis av spillere som leter etter et sted de kan kalle hjem i Web3.

På plattformen finner du for eksempel anmeldelser, poengtavler, dedikerte fora, direktechat og den hotteste GameFi-alfaen delt av bransjeeksperter. Metacade vil også arrangere hyppige turneringer hvor du kan vinne MCADE-tokens ved å konkurrere i eksklusive og klassiske titler i plattformens virtuelle arkade.

Metacades visjon går langt utover disse funksjonene. Målet er å bli verdens første spillereide virtuelle arkade, ansvarlig for å produsere noen av de beste play-to-earn spillene på markedet – mer om det snart.

Hva gjør Metacade (MCADE) så unikt?

Kjernen i Metacades filosofi er å maksimere bruker-verdien. Akkurat nå blir spillindustrien diktert av spillstudioer på flere milliarder dollar som setter aksjonærinteresser foran spillernes interesser. Dette har ført til at selskaper som EA, Epic Games og Activision Blizzard har produsert de fleste spillene folk spiller. Og hvis du har vært en gamer de siste årene, vil du vite at disse spillene ofte er fylt med feil og overfylt med pay-to-win mekanikker og mikrotransaksjoner.

I stedet for å ta verdi og ikke gi noe tilbake, har Metacade som mål å legge spill tilbake i hendene på spillerne. For eksempel er det derfor den betaler ut MCADE-tokens til alle som legger ut anmeldelser, alfa eller annet nyttig innhold. I 2024 vil Metacade lansere jobb- og spillebrettet, hvor du vil kunne oppdage muligheter for å jobbe med og forme spillindustrien til det bedre. Det viktigste er at Metacade har et ambisiøst mål om å finansiere den neste bølgen av spill for å tjene penger gjennom Metagrants.

Metagranter lar MCADE-innehavere spille en direkte rolle i å få spill i gang ved å la samfunnet bestemme hvilke titler som mottar finansiering. I hver Metagrant-konkurranse vil utviklere legge ideene sine til en pool som fellesskapet kan stemme på. Prosjektet som får flest stemmer tildeles midler fra Metacade-kassen. Utviklere kan til og med bruke Metacades opprinnelige testmiljø for å få tilbakemeldinger i sanntid på spillene deres! Når utviklingen er fullført, legges den ferdige tittelen til Metacades virtuelle arkade slik at alle kan glede seg over det.

Som nevnt har Metacade som mål å bli verdens første virtuelle arkade som er eid av spillere. For å gjennomføre denne visjonen planlegger Metacade å bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO) når utviklingen er fullført. På dette tidspunktet vil medlemmer gå opp for å ta lederroller og MCADE-innehavere vil kunne stemme på kritiske beslutninger som disse nye lederne skal implementere, som nye funksjoner, partnerskap, tokenomics og mer.

Hva er TRON (TRX)?

TRON er en blockchain med åpen kildekode som har som mål å gi den kritiske infrastrukturen som trengs for det desentraliserte nettet. Det ble grunnlagt i 2017 som en måte for fans å belønne sine favoritt-innholdsskapere direkte uten at et sentralisert selskap, som Google eller Facebook, er involvert. I dag har TRON krypto utviklet seg til en smart kontraktplattform som konkurrerer med mer populære løsninger, som Ethereum eller BNB Chain, for å være vert for desentraliserte apper (dApps) og DeFi-prosjekter.

TRX er det opprinnelige tokenet til TRON krypto økosystemet og brukes i transaksjoner på tvers av nettverket. Innholdsskapere mottar for eksempel TRX fra seerne, mens de som bruker SunSwap, en desentralisert børs bygget på TRON, vil kreve noe TRX for gassavgifter. Det brukes også som et styringstoken for TRON DAO, som lar TRX-innehavere stemme på endringer som er gjort i nettverket.

Tilhengere av TRON peker på nettverkets utrolig lave transaksjonsgebyrer og høye hastigheter som en grunn til at utviklere bør bygge sine prosjekter på det. Men TRON har hatt sin del av kritikk gjennom årene, fra påstander om stjålet kode til bekymringer over token-sentralisering.

Hovedforskjeller mellom Metacade (MCADE) og TRON (TRX)

TRON er først og fremst en smart-kontrakt-platform

Den første nøkkelforskjellen mellom Metacade og TRON er funksjonene deres. TRON krypto er først og fremst en smart kontraktsplattform designet for utviklere å bygge desentraliserte apper på. I mellomtiden er Metacade en fellesskapshub som lar spillere fordype seg i Web3-kultur, spill og krypto blant likesinnede, og tilbyr ikke smarte kontraktsmuligheter.

TRONs token distribusjonen er svært sentralisert

Kritikere av TRON krypto, som selskapets tidligere CTO, Lucien Chen, har bemerket at nettverket lider av en høy grad av sentralisering, og hevder at flertallet av «superrepresentative» noder er kontrollert av TRON på en eller annen måte. Dette vil tillate TRON å effektivt kontrollere styringen av kjeden, selv om denne påstanden er bestridt av TRONs grunnlegger, Justin Sun.

Det som imidlertid er ugjendrivelig, er at TRXs tokendistribusjon lider av mangel på sentralisering. Litt over 29 % av TRX-tokens holdes av tre lommebøker uten veksling, med de 100 beste innehaverne av TRX som står for 44,06 % av den sirkulerende forsyningen ( CoinCarp ).

Sammenlign det med Metacade, som lanseres med 70 % av tokens tilgjengelig i presale. Det er ingen VC-allokering, og tokens selges i ni trinn for å tillate jevn distribusjon. De andre 30 % brukes til utvikling, desentralisert børslikviditet, markedsføring og konkurranser.

TRON møter mye konkurranse

TRON er bare en av dusinvis av smarte kontraktsplattformer som konkurrerer om å slå Ethereum fra topplasseringen – og det er uten tvil mye bedre prosjekter der ute. Solana tilbyr for eksempel mye raskere hastigheter enn TRON. Binance Coin driver BNB-kjeden, som er et mye mer populært alternativ for utviklere som ønsker å bygge desentraliserte apper.

Dette problemet er eksemplifisert når du ser på TRONs DeFi-tall. Av 49,43 milliarder dollar låst på alle DeFi-prosjekter i november 2022, er 4,3 milliarder dollar låst på TRON ( DeFiLlama ). Ethereum har hele 28,49 milliarder dollar, mens BNB Chain har 6,46 milliarder dollar. Det er usannsynlig at TRON noen gang vil ta igjen Ethereum eller Binance Coin fordi de er mye mer høyt ansett i kryptoområdet. Enkelt sagt virker TRON resignert til midt i flokken.

Derimot har Metacade svært liten konkurranse. Fordi GameFi er en av de nyeste trendene innen kryptoområdet, har Metacade førstegangsfordelen som det eneste Web3-spillfellesskapet. Mens copycats kan dukke opp nedover linjen, har Metacade sannsynligvis allerede etablert en lojal fanbase på dette tidspunktet.

TRONs plagiatkrav

En av de største kritikkene som TRON krypto møter, er påstander om at mye av whitepaper og protokoller ble plagarisert fra andre prosjekter. Juan Benet, administrerende direktør i Protocol Labs, hevdet at whitepaperen «for det meste ble kopiert» , inkludert store deler fra prosjektets whitepaper. Selv om det ikke ble kopiert ord for ord, ble mye av innholdet, vokabularet og strukturen kopiert fra dokumenter utarbeidet av Protocol Labs. Justin Sun sa at dette var en feil som ble gjort under oversettelse fra det originale kinesiske dokumentet til engelsk, men anmeldelser av den kinesiske versjonen fant at det også hadde blitt plagarisert.

I tillegg fant forskere at mye av TRONs kode hadde blitt kopiert fra andre prosjekter som Ethereum, med visse aspekter endret for å skjule kodens opprinnelse og ingen referanser gitt. I mellomtiden er Metacades whitepaper uten plagiat, med originale ideer, innhold og oppsett. Det er for tidlig å si om koden har blitt plagarisert på grunn av at prosjektet fortsatt er under utvikling, men det er usannsynlig at Metacade vil risikere sitt rykte ved å ta snarveier på dette stadiet.

TRONs grunnlegger er kontroversiell

I tillegg til å ha blitt anklaget for å stjele andres arbeid, har Justin Sun møtt mye gransking de siste årene. Fra å feilaktig annonsere et partnerskap med Liverpool Football Club til å trekke seg fra en lunsj med Warren Buffet på grunn av nyrestein, når han dagen etter ble sett smilende og fleipende på livestreaming, Justin Sun er litt av en kontroversiell figur innen krypto.

Tidlig i 2022 slapp The Verge en bombe av en artikkel som hevdet at Sun personlig hadde vært involvert i innsidehandel og manipulasjon av TRXs pris, og tilsynelatende pumpet opp prisene i koordinering med hvaler for deretter å selge med en enorm fortjeneste. Artikkelen fortsetter med å diskutere skissemessige forhold til Poloniex, mulighetene for skatteunndragelse og direkte tyveri – alt støttet av 15 nåværende og tidligere ansatte i Sun og «hundrevis av sider med lekkede dokumenter».

Metacades team har en mye bedre merittliste. «Metaheads», som de blir referert til i Metacades whitepaper, har en helt ren historie og er fullstendig doxxed. De søker til og med sertifisering fra CoinSniper og Certik for å demonstrere deres forpliktelse til åpenhet og ærlighet.

Metacade (MCADE) virker mye mer attraktivt enn TRON (TRX)

Som sett kunne TRON og Metacade ikke vært mer forskjellige. TRON har sittet fast i kontroverser i årevis, og ærlig talt har det ikke så mye for seg. Problemer som høy konkurranse, sentralisert tokendistribusjon og påstander om plagiering driver sannsynligvis mange potensielle investorer bort fra TRON, siden det ganske enkelt er mye mer lovende tokens der ute som ikke har disse problemene.

Disse investorene vil sannsynligvis bli imponert over Metacade. Med et sterkt verditilbud, lite konkurranse og en samfunnet først tilnærming, er Metacade i en førsteklasses posisjon til å overgå TRON i løpet av de kommende årene. Kombiner det med å være førstemann i en raskt voksende bransje og et symbol som fortsatt er i presale, virker Metacade som en utmerket investeringsmulighet.

Tror du Metacade raskt kan vokse til å bli en leder av play-to-earn gaming? Da vil du sjekke ut Metacade presale heller før enn senere. Det er fordi du får mer MCADE jo tidligere du kjøper. For eksempel, i fase 1 av presale, kan du få 125 MCADE for 1 $. I fase 8 får du bare 50 MCADE for 1 $.

Det betyr at du potensielt kan mer enn doble avkastningen på MCADE bare ved å være en av de tidligste investorene i dette spennende nye prosjektet! Hvis du har vurdert å kjøpe TRON, tenk om igjen; Metacade kan være en mye bedre investering.