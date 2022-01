Prisen på Propy (PROP)-token så en astronomisk økning mellom 10. januar og 18. januar. Den nåværende tilbakegangen er liten sammenlignet med økningen tokenet hadde.

Propy (PROP) er det opprinnelige tokenet til Propy-protokollen, en protokoll som integrerer blokkjedeteknologi med eiendomssektoren ved å automatisere hele prosessen med boligkjøp for å gjøre det enklere, sikkert og raskere.

I løpet av 2021 har Non-Fungible Tokens (NFT) blitt populære gjennom digitale bilder som CryptoPunks og Bored Ape Yacht Club. Imidlertid er Propy fast bestemt på å utvide funksjonaliteten til NFT-er forbi det digitale kunstrommet til NFT-ene for eiendom.

Den nylige prisstigningen på Propy var et resultat av det økende potensialet til NFT-er for bruk i forskjellige tilfeller, tokennoteringen på Coinbase-børsen og det første salget av eiendoms-NFTen.

Årsaken til prisstigningen på PRO-tokenet 14. januar var hovedsakelig på grunn av noteringen på den nest største kryptovalutabørsen globalt etter volum, Coinbase, som betjener USA-baserte investorer.

Før Coinbase-noteringen var PRO-tokenet bare tilgjengelig på noen få børser som Bitrue, Huobi Global og desentralisert børs Uniswap.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022