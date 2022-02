Her kan du kjøpe Beethoven, den beste AMM-protokollen på Fantom

Beethoven er den første neste generasjons AMM-protokollen som kjører på Fantom-blokkjeden, som viser potensialet til en ekte Ethereum-morder. I skrivende stund handles tokenet for $0,82 og har steget 3,58% de siste 24 timene.

Denne korte guiden vil fortelle deg alt du trenger å vite om Beethoven: hva det er, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe Beethoven.

De beste stedene å kjøpe Beethoven nå

Hva er Beethoven?

AMM-protokollen gir økte likviditetspooler, som skaperne hevder er en stor teknologisk nyhet. Brukere av Beethoven kan bygge et unikt kryptoindeksfond skreddersydd til deres aktivabehov.

De kan samle inn gebyrer fra handelsmenn som rebalanserer midler ved å følge arbitrasjemuligheter. Balancer V2 muliggjør effektiv handel ved å samle crowdsourcet likviditet fra investorporteføljer og bruke sin unike Smart Order Router for å finne tradere den beste tilgjengelige prisen.

Brukere er lovet at de vil kunne lansere tokens på en mest mulig rettferdig måte ved å bruke en LGE. Du bruker 80/20 BPT i stedet for enkeltinnsats for å fange markedsvolatilitet med minimalt varig tap.

Bør jeg kjøpe Beethoven i dag?

Når du ser på Beethovens prisspådommer, er det viktig å huske på at analytikeres prognoser kan være feil. Disse anslagene er basert på grunnleggende teknisk studie av en kryptos ytelse. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Beethoven prisprediksjon

Digital Coin Price spår at Beethoven vil gå opp til $1,16 innen utgangen av året. Deres anslag for 2023 er $1,27, $1,39 året etter, $1,73 i 2025 og $1,62 i 2026. I 2027 vil 1 BEETS være verdt $2,20. Det vil ha gått opp til $3,44 på to år.

Beethoven på sosiale medier