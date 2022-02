Her kan du kjøpe Bitgert, som har steget med 46% i dag

Bitgert betegner seg selv som en kryptoingeniørorganisasjon, som har utviklet den raskeste blokkjeden med en hastighet på 100 000 TPS (Transactions Per Second) og et nesten ikke-eksisterende transaksjonsgebyr. Bitgert stiger skyhøyt på nyheter om en KuCoin-notering.

Denne guiden har alt du trenger å vite om Bitgert, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe Bitgert nå.

Siden BRISE er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe BRISE ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe BRISE akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert BRISE.

Bitgerts økosystem inkluderer prosjekter som spenner over DeFi, NFT, Web3 og mer. Nettverket har en BRC20/ERC20/BEP20-støttet lommebok på Android og iOS. Det opprinnelige tokenet BRISE kjører på Binance Smart Chain.

Bitgert sies å ha levert mer enn fire flotte nye produkter innen 200 dager etter lanseringen. Dette er BRISE-lommeboken for BEP20/ERC20-tokens, BRISE-swap for BEP20-tokens, BRISE-revisjoner med ledertavlestøtte og BRISE-innsats.

For tiden har de en børs under utvikling. Det er 420 000 000 000 000 tokens i omløp. Tilgangen er begrenset til 1000 000 000 000 000.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om du skulle tape penger.

Tech News Leader er optimistisk med hensyn til prisen på BRISE. Mens den nåværende prisen er $0,00000062, spår analytikeren at den kan gå så høyt som $0,00000122 på ett år, $0,00000362 på fem og $0,00002635 på et tiår.

