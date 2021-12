Her kan du kjøpe Creditcoin, som er opp 24 % i dag

Creditcoin ble opprettet for å løse problemer som enkeltpersoner uten bank ofte møter. Verdien vil øke dramatisk etter hvert som bevisstheten rundt disse problemene øker. En annen grunn er at deres testnett snart vil gå live. Denne korte artikkelen forklarer hva Creditcoin er, om det er verdt å investere, og de beste stedene å kjøpe Creditcoin i dag.

Creditcoin ble lansert 4. april 2019 av et team basert i USA, Canada, Sør-Korea, Nigeria og Estland, og har som mål å adressere mangelen på kredittsystem blant de uten bank i det fremvoksende markedet. Personer som ikke har tilgang til banksystemet må låne fra ikke-banker. Kredittregistreringer med ikke-banker aksepteres imidlertid ikke av bankene siden de ikke kan stole på dataene. Prosjektet tar sikte på å løse problemet ved å registrere kreditttransaksjonshistorikk objektivt på en offentlig blokkjede.

Creditcoin gjør det veldig bra nå, men gevinstene kan raskt reverseres. Invester aldri mer i flyktige kryptovalutaer enn du har råd til å tape.

Digital Coin Price, en tradisjonell okse, spår at prisen på Creditcoin vil øke til nesten $5 på ett år. Ved utgangen av 2023 vil den ha nådd 5,60 dollar. Om et år vil prisen ha gått opp til 6,11 dollar. Det vil handles for $5,56 ved utgangen av 2025, $7 ved utgangen av 2026 og $11,72 ved slutten av 2028.

