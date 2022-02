Decentraland er et av de mest populære metaversene. Dets opprinnelige token MANA har økt med 11 % i løpet av de siste 24 timene. Hvis du vil vite mer om Decentraland, om det er en verdifull investering, og de beste stedene å kjøpe Decentraland, har du kommet til rett sted.

Topp steder å kjøpe Decentraland nå

Hva er Decentraland?

Decentraland er en virtuell virkelighetsplattform drevet på Ethereum blokkjeden som lar brukere lage, oppleve og tjene penger på innhold og applikasjoner. Den ble lansert etter et innledende mynttilbud på 24 millioner dollar i 2017.

I denne virtuelle verdenen kjøper brukere tomter som de senere kan navigere, bygge på og tjene penger på. De kan skape alle slags opplevelser med LAND-pakker, inkludert interaktive spill, 3D-scener og mye mer.

Decentraland er et av det økende antallet prosjekter som bruker en desentralisert autonom organisasjon (DAO) struktur for styringsbeslutninger.

Slik har MANA-tokenholdere kontroll over hvordan Decentraland-verdenen skal oppføre seg. De foreslår og stemmer over policyoppdateringer, detaljene for kommende LAND-auksjoner og innholdstypene som er tillatt i metaverset.

Bør jeg kjøpe Decentraland i dag?

Decentralands tokens verdi avhenger av spillets popularitet. Enhver endring i interessen vil reflektere prisen.

Decentraland prisprediksjon

Coin Price Forecast er optimistisk til MANAs pris. De spår at Decentralands token vil handles for $6,68 innen slutten av året, opp fra $3,05 for øyeblikket. I midten av 2023 vil prisen være $8,68 og $10,63 innen utgangen av året.

Ved midten av 2024 vil prisen ha gått opp til $12,54. 1 MANA vil handles for $14,42 på slutten av året, noe som representerer en oppside på +371%.

De anslåtte prisene for midten og slutten av 2025 er henholdsvis $16,27 og $17,25. Dette utgjør en oppside på +463%. Prisene for midten og slutten av 2026 er $17,40 og $18,97.

Decentraland på sosiale medier