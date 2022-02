Her kan du kjøpe Dopex, som la en fjerdedel til verdien i dag

Dopex er en desentralisert opsjonsprotokoll som retter seg mot likviditetsmaksimering. Den har steget med 25 % i dag.

Du trenger ikke mer enn denne guiden for alle detaljene: hva Dopex er, om du bør du kjøpe Dopex nå, og de beste stedene å kjøpe.

Topp steder å kjøpe Dopex nå

Siden DPX er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe DPX ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe DPX akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din DPX

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert DPX.

Hva er Dopex?

Denne brukervennlige plattformen gjør det mulig for alle å delta i en opsjonspool. Brukere kan sette inn base/tilbud for sine respektive pooler, tjene passiv inntekt ved å skrive, og kjøpe rabatterte opsjoner gjennom likviditetspooler.

Opsjonsforfattere drar nytte av et rabattsystem for tap basert på de utøvde opsjonene for hver månedlige eller ukentlige serie. Rabatter beregnes basert på prosentvis tap pådratt av opsjonsforfattere i løpet av en ukentlig serie og deretter utbetalt i protokollens rabatttoken rDPX.

Deltakere i opsjonspoolen mottar en prosentandel av rPDX i forhold til verdien av tapene. Ved å bruke dette rabattsystemet drar opsjonsforfattere fordel av en høyere avkastning enn de ville hatt fra sikringsstrategier.

Bør jeg kjøpe Dopex i dag?

Dopex ser lovende ut, men det er en relativt ny ressurs. Vær forsiktig og studer markedet før du forplikter deg.

Dopex-prisprediksjon

Ifølge Tech News Leader vil Dopex gå fra sin nåværende pris på $1,941 til $3,288 i løpet av 1 år. Dopex vil handles for $10.182 om 5 og for $69.214 om 10 år.

Dopex på sosiale medier