Her kan du kjøpe Enjin Coin, det øverste metaverse-tokenet

Live Enjin Coin-prisen i dag er $2,47 med et 24-timers handelsvolum på $254 millioner. Enjin Coin har steget 4,13 % i dag. Her viser vi deg de beste stedene hvor du for øyeblikket kan kjøpe Enjin Coin.

De beste stedene å kjøpe Enjin nå

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp ENJ med eToro idag

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp ENJ med Binance idag

Hva er Enjin?

Enjin Coin er et prosjekt av Enjin, et selskap som tilbyr et økosystem av sammenkoblede, blokkjedebaserte spillprodukter. Enjins flaggskiptilbud er Enjin Network, en sosial spillplattform der brukere kan lage nettsider og klaner, chatte og være vert for virtuelle varebutikker.

Enjin lar spillutviklere tokenisere elementer i spillet på Ethereum-blokkjeden. Den bruker Enjin Coin, en ERC-20-token, for å støtte de digitale eiendelene som er utstedt ved hjelp av plattformen, noe som betyr at varer kan kjøpes, selges og handles med virkelig verdi.

Enjin Coin ble først kunngjort i juli 2017, og den ble lansert på Ethereums hovednett i juni 2018.

Bør jeg kjøpe Enjin i dag?

Metaverse-tokens ser lovende ut, så Enjin kan være en lønnsom investering.

Enjin prisprediksjon

De fleste analytikere er positive til Enjin, og beskriver valutaen som en utmerket langsiktig investering. Wallet Investor spår en langsiktig økning. I 2026 vil Enjin være verdt mer enn $9, noe som gir en forventet inntekt på rundt +532 %. NewsCrypto finner at Enjin har en god sjanse til å nå $3,80 i 2022.

Enjin på sosiale medier