Her kan du kjøpe Ethereum, som har steget 7% på 24 timer

Etter en rekke kamper begynner endelig den nest største kryptoen etter markedsverdi å registrere gevinster. Du trenger ikke mer enn denne hurtigguiden for å få detaljene om Ethereum og de beste stedene å kjøpe Ethereum i dag.

De beste stedene å kjøpe Ethereum nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp ETH med Binance idag

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp ETH med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Hva er Ethereum?

Ethereum er et desentralisert åpen kildekode-blokkjedesystem som har sin egen kryptovaluta, Ether. ETH fungerer som en plattform for en rekke andre kryptovalutaer, samt for utførelse av desentraliserte smarte kontrakter.

Ethereums eget mål er å bli en global plattform for desentraliserte applikasjoner, som lar brukere fra hele verden skrive og kjøre programvare som er motstandsdyktig mot sensur, nedetid og svindel.

Ethereum har vært banebrytende for konseptet med en smarte kontraktsplattformer for blokkjeder. Smarte kontrakter er dataprogrammer som automatisk utfører handlingene som er nødvendige for å oppfylle en avtale mellom flere parter på internett.

De ble designet for å redusere behovet for pålitelige mellomledd mellom entreprenører, og dermed redusere transaksjonskostnadene og samtidig øke transaksjonspåliteligheten.

Bør jeg kjøpe Ethereum i dag?

Ingenting kan erstatte å gjøre dine egne undersøkelser. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville ha følt om du taper penger.

Ethereum-prisprediksjon

De aller fleste analytikere spår en langsiktig økning. Digital Coin Price spår at Ethereum vil bryte $4000 innen utgangen av 2025.

Economy Watch er mer bullish, og forutsier at Ethereum vil nå $10 000 innen utgangen av 2025. Til slutt spår Trading Education en ATH over $10 000 innen utgangen av 2025.

Ethereum på sosiale medier