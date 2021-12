Her kan du kjøpe GALA, det opprinnelige tokenet til Gala Games

Live Gala-prisen i dag er $0,51 med et 24-timers handelsvolum på litt over $1 milliard. Spilltokenet har steget 11,50 % de siste 24 timene. Hvis du vil finne ut hva GALA er, om du bør investere, og hvor du kan kjøpe GALA, trenger du ikke lete lenger enn til denne guiden.

De beste stedene å kjøpe GALA nå

Siden GALA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe GALA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe GALA akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din GALA

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert GALA.

Hva er GALA?

GALA er det opprinnelige tokenet til Gala Games, en plattform som tar sikte på å ta spillindustrien i en annen retning ved å gi spillerne tilbake kontrollen over spillene sine. Gala Games-oppdraget er å lage "blockchain-spill du faktisk vil spille." Prosjektet ønsker å endre det faktum at spillere kan bruke hundrevis av dollar på eiendeler i spillet, og utallige timer brukt på å spille spillet, som kan tas fra dem med et klikk på en knapp. GALA planlegger å gjeninnføre kreativ tenkning i spill ved å gi spillere kontroll over spillene og eiendeler i spillet ved hjelp av blockchain-teknologi.

Spillere kan eie ikke-fungible tokens (NFT-er) og påvirke styringen av spill innenfor Gala Games-økosystemet. The Founder's Nodes stemmemekanisme lar spillere påvirke hvilke spill Gala skal utvikle og hvilke spill som skal få finansiering.

Bør jeg kjøpe GALA i dag?

Ta aldri noen beslutninger som involverer din økonomi uten nøye planlegging på forhånd. Spilltokens er spesielt flyktige, selv etter kryptostandarder.

GALA prisprediksjon

I følge Crowd Wisdom vil GALA handles mellom $0,46 og $0,52 i løpet av de neste timene. Deres generelle anbefaling for de neste timene er Kjøp. 4 av de 5 momentumindikatorene er positive. Bare en av dem er negativ.

GALA på sosiale medier