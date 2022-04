Live ION-prisen i dag er $5 080. ION har økt jevnt og har steget 0,17 % de siste 24 timene. Kryptovalutaens fullt utvannede markedsverdi er på 100,2 milliarder dollar i skrivende stund.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for alle detaljene om ION: hva det er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe ION nå.

Siden ION er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ION ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ION akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ION.

ION er en av verdens ledende blokkjeder. Det er unikt ved å være en hybrid POS- og POW-sikret blokkjede. Atomic Token Protocol (ATP) ble bygget og designet av ION-kjerneteamet og er fullt optimalisert for å kjøre på ION-kjeden.

Med ATP kan bedrifter enkelt og rimelig lage lagdelte billettsystemer som kan gjenbrukes.

Gamegrid kombinert med Jinx-rammeverket gjør at hvert spill kan integreres eller bygges ved hjelp av ION-teknologi. ION er bygget for hastighet og uforanderlighet.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du vil føle deg om du taper penger.

Digital Coin er veldig bullish på prisen. De gir følgende spådom, fra minimum til maksimum pris:

