Kavas Ethereum-samkjede Alpha testnet var svært vellykket. Den produserte i underkant av 400 000 blokker og behandlet mer enn 162 500 EVM-transaksjoner mellom 12 000+ lommebokadresser uten nedetid i det hele tatt, skrev Kava i et innlegg på Medium i dag.

Se ikke lenger enn denne korte artikkelen for alle detaljene om Kava: hva det er, om det verdt å investere, og de beste stedene å kjøpe Kava nå.

De beste stedene å kjøpe Kava nå

Siden KAVA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe KAVA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe KAVA akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din KAVA

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert KAVA.

Hva er Kava?

Kava er en lag-1 blokkjede som kombinerer utviklerkraften til Ethereum med hastigheten og interoperabiliteten til Cosmos. Den bruker utvikleroptimalisert co-chain-arkitektur.

Cosmos-samkjeden muliggjør den lynraske Tendermint-konsensusmotoren og IBC (Inter Blockchain Communication), mens Ethereum-samkjeden muliggjør støtte for EVM-smarte kontrakter.

En oversettermodul forbinder disse to co-kjedene, slik at de kan fungere sømløst. Kava har samlet de to mest brukte blokkjede-utviklingsmiljøene i et enkelt, skalerbart nettverk.

KAVA-tokenet er Kava-nettverkets opprinnelige styrings- og verktøytoken. Validatorer kan satse det eller delegere det til noder.

Bør jeg kjøpe Kava i dag?

Kava kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Kava prisprediksjon

CryptoNewsz spår at Kava.io-prisen kan øke fra $4,89 til $9,13 i gjennomsnitt i år, som er nesten 100%. I 2023 vil Kava handle i området $10-$12. Det høyeste den kan stige det året er til $12,81.

I 2024 forventer CryptoNewsz bullish momentum. Kava starter året rundt $12 og kan nå et rekordhøyt nivå på i underkant av $15.

Kava på sosiale medier