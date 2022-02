Her kan du kjøpe MyNeighborAlice, som er opp 11 %

MyNeighborAlice ser ikke ut til å ha noe med den eviggrønne hiten å gjøre, i hvert fall ikke på overflaten. Det er en av kryptovalutaene som trender i dag.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for å få detaljene og finne ut om MyNeighborAlice er verdt å kjøpe. Du får også en oversikt over de beste stedene å kjøpe MyNeighborAlice.

De beste stedene å kjøpe MyNeighborAlice nå

Siden ALICE er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ALICE ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ALICE akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din ALICE

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ALICE.

Hva er MyNeighborAlice?

My Neighbor Alice er et spill for å tjene penger. Spillet har gårdstema og finnes på Chromia. Spillet betegner seg selv som et sted hvor "spillere kan kjøpe og eie virtuelle øyer og samle og bygge spennende gjenstander samtidig som de får nye venner."

Spilleren er representert av individuelle avatarer og kan kjøpe virtuell eiendom fra Alice, spillets sentrale karakter, eller på den interne markedsplassen. All kjøpt tomt er representert som en NFT.

My Neighbor Alice er blokkjedebasert og har integrerte DeFi-funksjoner, men det kreves ikke forkunnskaper om kryptovaluta og blokkjeder. De sosiale aspektene var inspirert av Animal Crossing, mens Minecraft fungerer som et forbilde for bygging av mekanikk.

Den unike stilen inkorporerer karakteren Alice som en gjenkjennelig "venn i spillet", noe som gjør spillet mer tilgjengelig for uformelle spillere. Du trenger ikke samhandle med den underliggende blokkjedeteknologien, selv om spillet lar deg utforske DeFi-funksjonalitet.

Bør jeg kjøpe MyNeighborAlice i dag?

Tokens i spillet som ALICE er bare like populære som spillene de brukes i. Avtagende interesse for spillet vil føre til at verdien av tokenet synker.

MyNeighborAlice prisprediksjon

Wallet Investor er positive til ALICE på lang sikt. De gir en prisprediksjon på $18,15 for februar 2027, som er omtrent det dobbelte av dagens verdi. En 5-års investering vil generere inntekter på rundt 102 %. Dette betyr at en investering på $100 vil gå opp til $202 på 5 år hvis WIs spådom slår til.

