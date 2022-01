Polygon-prisen i dag er $1,61 med et 24-timers handelsvolum på $1,55 milliarder. Det er den største vinneren blant de 20 beste myntene etter markedsverdi i dag, etter å ha lagt til 11 % til verdien i løpet av de siste 24 timene.

Du trenger ikke lete lenger enn til denne hurtigguiden for alle detaljene rundt Polygon, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe Polygon i dag.

De beste stedene å kjøpe Polygon nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp MATIC med Binance idag

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp MATIC med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Hva er polygon?

Polygon (tidligere Matic Network) er en lag 2-skaleringsløsning som forsøker å stimulere masseadopsjon av kryptovalutaer ved å løse problemene med skalerbarhet på mange blokkjeder.

Den kombinerer Plasma Framework og proof-of-stake blockchain-arkitekturen. Plasma-rammeverket muliggjør enkel utførelse av skalerbare og autonome smarte kontrakter.

Polygon bygger nye funksjoner rundt den eksisterende utprøvde teknologien for å utvide muligheten til å imøtekomme ulike behov fra utviklerens økosystem. Polygon vil fortsette å utvikle kjerneteknologien slik at den kan skaleres til et større økosystem.

Den kan skryte av opptil 65 000 transaksjoner per sekund på en enkelt sidekjede sammen med blokkbekreftelsestid på mindre enn to sekunder. Rammeverket tillater også å lage globalt tilgjengelige desentraliserte finansielle applikasjoner på en enkelt grunnleggende blokkjede.

Bør jeg kjøpe Polygon i dag?

Polygon kan være en lukrativ investering, men vi anbefaler å gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Det kan reversere gevinstene sine like enkelt.

Polygon prisprediksjon

I følge Coin Price Forecast vil Polygon handles for $3,65 på slutten av dette året, som tilsvarer gevinster på +42% i verdi. De forventer å se $2,25 per 1 MATIC i midten av 2022.

I første halvdel av 2023 vil MATIC nå $3,79. I andre omgang spår de nok en økning. Det vil handles for $4,19 ved slutten av året, som er +166% til dagens pris.

Polygon på sosiale medier