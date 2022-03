Quant kunngjorde nylig en ny utgivelse: Overledger 2.2.2, som leverer innovative andre-lags smarte kontraktskapasiteter for å administrere kontoer og lage og brenne tokens.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Quant, er denne guiden for deg.

Quant ble lansert for nesten fire år siden med oppdraget å koble nettverk og blokkjeder globalt uten å redusere nettverkets interoperabilitet og effektivitet. Det skapte det første blokkjede-operativsystemet, og ble den første plattformen som løste problemet med interoperabilitet.

Quant bruker Overledger Network, som er 2.2.2-versjonen de nettopp har gitt ut. Den ble utviklet som en OS-distribuert hovedbok-teknologi, som kobler sammen ulike blokkjedenettverk. Quant betegner seg selv som det første operativsystemet som ble bygget for blokkjeder.

Quant har som mål å lukke gapet mellom ulike blokkjeder ved å utnytte Overledger. Dette nettverket er ryggraden i prosjektet. Quant er sikker på at Overledger vil fungere som økosystemet som fremtidens digitale økonomiøkosystem vil vokse på.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

CoinQuora spår at Quant vil løpe sammen med oksene, og passere sin all-time high på $428. Digital Coin Price spår at QNT-tokenet vil passere $170 innen utgangen av dette året.

