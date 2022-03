Selfkey er en blokkjede-basert identitetsplattform, som stiger på nyheter om en nylig notering på den største børsen i verden etter handelsvolum. Den har steget nesten 11 % i dag.

Hvis du vil vite hva Selfkey er, om du bør investere i det, og de beste stedene å kjøpe Selfkey, har du kommet til rett sted.

Siden KEY er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe KEY ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe KEY akkurat nå:

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert KEY.

Selfkey gir enkeltpersoner, selskaper, børser, fintech-startups og banker en plattform for å administrere identitetsdata. Kjerneteamet har jobbet med desentralisert identitet siden 2014 på tvers av selskaper som Standard Chartered Bank, Bitmax exchange, EQIBank og GSR.

Selfkey-lommeboken er en gratis, åpen kildekode, ikke-depot-lommebok som lar brukere trygt lagre og overføre både digitale eiendeler og deres digitale identitet.

De kan søke om produkter som en ekte bankkonto eller selskapsinstitusjon og betale med KEY på den dedikerte Selfkey-markedsplassen.

En tradisjonell KYC-prosess er dyr og ofte usikker fordi data lagres i sentraliserte databaser. Selfkey utnytter en desentralisert tilnærming og kryptografiske teknologier for å dramatisk redusere kostnadene og forbedre sikkerheten.

Den tar sikte på å revolusjonere KYC-prosessen samtidig som den forblir tro mot konseptet om at hver enkelt skal være i stand til å eie og kontrollere sin identitet.

Selfkey kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Trading Beasts er ekstremt bullish på KEY. De spår at 1 KEY vil nå $0,01 innen mai i år. Den forventede maksimumsprisen er $0,012. For øyeblikket omsettes 1 KEY for $0,007.

I følge Tech News Leader kan Selfkey gå så høyt som $0,014 på ett år. Den vil være verdt $0,045 om 5 år og $0,28 om et tiår.

⚠️#KEY 12h recently showed a BREAKOUT above its resisting trend line and is now on EXTREME ALERT as it is setup to more than DOUBLE IN VALUE! With this break, $KEY is positioned to go on an over 105% uphill run to reach the target at $0.0153 and can begin moving quickly!#Selfkey pic.twitter.com/iFhknu0dQu

— JAVON MARKS (@javonnnm) March 6, 2022