Hive Blockchain, et børsnotert kryptogruveselskap, har signert en avtale om å kjøpe ASIC-brikker fra halvlederprodusenten Intel. De vil bli brukt i deres nye tilpassede gruveutstyr, skrev CoinTelegraph.

Når det gjelder Bitcoin-gruvedrift, er ASIC-brikker (applikasjonsspesifikke integrerte kretser) designet for å løse komplekse matematiske problemer for å lage nye blokker i kjeden.

Hive har sørget for at en tredjepartsprodusent lager de nye enhetene. Den tilpassede designprodusenten vil integrere Intel-brikkene i nye luftkjølte Bitcoin (BTC) gruveenheter.

Mining hash rate forventes å dobles

Gruveselskapet forventer at den samlede hashhastigheten for Bitcoin-gruvedrift vil nesten dobles til 3,8 Exahashes per sekund (Eh/s) etter å ha tatt i bruk de nye enhetene. De vil bli brukt fra andre halvdel av 2022.

Chips kan redusere strømforbruket med 15 %

I sitt patent uttalte Intel at brikkene også ville redusere gruvekraftforbruket med så mye som 15 %. Reduksjonen i strømforbruket kan gjøre det mulig for Hive å bruke flere enheter. Hash-raten ville stige enda mer som et resultat.

I følge Hive-president og COO Aydin Kilic, vil de nye enhetene være kritiske når det gjelder å sikre fremtidig vekst av selskapet og dets hash rate-bidrag til nettverket.

Han la til at selskapet var forpliktet til å "implementere disse neste generasjons blockchain-akseleratorer i (HIVEs) grønne energiinfrastruktur."

HIVE-styreleder Frank Holmes la til:

Intels forpliktelse til å utfordre status quo og forpliktelse til energieffektive produkter stemmer godt overens med vår ESG- og ren energiforpliktelse.

Regjeringer over hele verden vurderer forbud mot Bitcoin-gruvedrift

Delstaten New York og flere land vurderer et forbud mot Bitcoin-gruvedrift for å beskytte miljøet og sikre høyere strømforsyning.

Hive vil bruke et anlegg drevet av fornybar energi i Texas, som vil beskytte det mot slike klager. Anlegget er eiendommen til Compute North, et digitalt infrastrukturselskap.

Hive utvinner BTC, ETH og ETC i flere land

For øyeblikket har Hive gruvedrift i Sverige, Island og Canada, hvor det utvinner Bitcoin, Ethereum og Ethereum Classic. Texas-operasjonen vil være Hives første i USA.