Holo Chain (HOT) når månedlige høyder i det bullish rallyet

Holo Chain (HOT) har hatt en sterk trend oppover de siste dagene. Mynten har klart å gi gevinster de siste tre handelsøktene på rad. Som sådan har den nå blitt bullish. Men hvor langt kan den faktisk stige? Vi skal diskutere dette mer, men først, noen viktige fakta:

Det nylige rallyet betyr nå at HOT har smadret sitt høydepunkt på 30 dager

Mynten har også fått tilbake over 50 % fra sitt laveste nivå i år.

HOT var også opp med rundt 15 % i løpet av de siste 24 timene

Datakilde: Tradingview

Holo Chain (HOT) – prisprediksjon og analyse

Holo steg allerede den siste uken. Nye kunngjøringer om økosystemet forrige uke hadde presset 7-dagers gevinster til over 30 %. For de fleste analytikere var imidlertid nøkkelen å se under det rallyet overhead-motstanden på $0,6.

Basert på prishandlingen i dag, ser det ut til at HOT har knust den terskelen. Som et resultat, forventes HOT å holde opptrenden gående og vil sannsynligvis teste $0,01 på kort sikt. Dette vil representere en gevinst på rundt 50 % fra dagens pris nå.

Dessuten har HOT også presset over den gjennomsnittlige handelsprisen de siste 30 dagene med over 50 %. Dette indikerer at investorer er positive til mynten, og de siste gevinstene vi har sett er nødt til å fortsette. Den eneste måten dette bullish momentumet avtar er hvis okser ikke klarer å holde prisen over $0,06.

Hvorfor kan Holo Chain (HOT) være perfekt?

På kort sikt forventer vi at HOT vil løpe litt lenger. Faktisk ser det ut til at gevinster på minst 30 % er sannsynlige i uken som kommer. Men for langsiktige investorer betyr det at HOT fortsatt har en markedsverdi på mindre enn 1 milliard dollar at det er ganske mye potensiale. Det er sannsynlig at mynten vil nå $0,03 før slutten av året.