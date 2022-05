Høydepunkter 10. mai: Kryptomarkedet krasjer, Terra ned 50 %

Krypto-futures har samlet opp mer enn 1 milliard dollar i likvidasjoner de siste 24 timene. Store kryptovalutaer har mistet viktige støttenivåer og markedssentimentet er svakt.

Topp krypto

Bitcoin (BTC) falt så mye som 5 % i løpet av de siste 24 timene. Ethereum så et lignende tap. Dogecoin, XRP og BNB tapte rundt 7 % hver.

Bitcoin falt kort under $30 000 i de tidlige asiatiske timene, styrket av et svakt bredere marked. Den handlet for like under $32 000 i skrivende stund.

Terras LUNA falt 50 % da dens UST stablecoin mistet koblingen til amerikanske dollar. LUNA falt ut av topp 10, og falt til 14. plassering på Coinmarketcaps rangering.

Cardano led minst, ned kun rundt 3 % i dag. Den eneste topp 20-vinneren er Polygon, som har lagt til rundt 0,70 % til verdien.

Topptrekkere

Mynter i topp 100 speilet den generelle nedgangen, hvor de fleste tapte opptil 10 % av verdien.

De hardest rammet var Lido DAO (-43%), NEM (-16%), Amp (-18%), STEPN (-24%), Klaytn (-14%), Tezos og Algorand (hver -13%), ApeCoin (-19 %) og Monero (-15 %).

Ikke alt er dysterhet og undergang i markedet. Viktige fremstående er FTX Token (FTT) og Elrond, som hver fikk 3 %. Maker er opp 5 %, og Qtum – 4 %.

Maker DAOs trafikk øker konsekvent over hele verden, spesielt trafikken fra Japan og Russland. I tillegg avslørte Maker lanseringsdatoen for AstraProtocol. Tokenet ASTR SHO (Strong Holder Offering) kommer til Maker 30. mai 2022.

BitStore annonserte at de ville liste QTUM-tokenet 11. mai. Det blir tilgjengelig på BitStore-appen i morgen.

Elrond får nyheter om en kommende notering på BitMart-børsen, som også vil integrere ESDT-tokenstandarden.

Elronds administrerende direktør twitret at deres nye strategiske partner ville støtte utviklingen og veksten av Elrond-økosystemet ved å gi eksepsjonelle prosjekter finansiering og tilgang til nye markeder.

Trender

Den største vinneren i dag er Rakon, hvis token RKN la til 406 %. Rakon beskriver seg selv som et blokkjedebasert nettverk designet for å koble sammen satellitter, infrastruktur og navigasjons- og kommunikasjonssystemer i tillitsløse økosystemer uten å stole på mellommenn.

Rakon bruker smarte kontrakter for å drive timingløsninger og frekvenskontroll av enheter som smarte strømnett, trådløse kontroller, luftfartssystemer og andre applikasjoner.