USAs president Joe Biden har signert en eksekutiv ordre som instruerte føderale byråer om å utarbeide en strategi for "pengenes fremtid" og rollen til kryptoaktiva i den. Store kryptoer var i minus det siste døgnet.

Alle de tre amerikanske markedene økte i går da antydninger til dialog mellom krigførende Ukraina og Russland dukket opp, til tross for fortsatt vold på bakken.

UK100 hadde sin beste dag på nesten to år takket være investortilliten til mulige toneendringer i Ukraina-krisen, og steg 3,05 %.

Oljeprisen falt i går, og falt mer enn 10 % på bakgrunn av rapporter om fremdrift i samtaler. De forente arabiske emirater lovet å støtte trekk fra OPEC-nasjoner for å øke produksjonsnivået for å dempe stigende råoljepriser.

Topp krypto

Avalanche falt 8%, Solana og BNB falt mer enn 6%, og Ethereum mer enn 4%. Bitcoin handles over $39 000 i skrivende stund, ned mer enn 5% i løpet av de siste 24 timene.

Selv om Shiba Inu er ned med 7 %, trender den på en nylig SHIB-brennefest og NFT-utdeling, arrangert av plattformen Bigger Entertainment. Det ble diskutert av den tyrkiske økonomiministeren på et offisielt arrangement i dag.

Cosmos er den største taperen blant topp 20 i dag, ned med mer enn 8 %.

Topptrekkere

Situasjonen på topp 100 er like dyster med noen få bemerkelsesverdige unntak. Waves' rally fortsetter. Tokenet, skapt av ukrainske Alexander Ivanov, handles for $26,72 på publiseringstidspunktet og var opp 11,50 % i løpet av de siste 24 timene, noe som bringer dens ukentlige gevinster til over 45 %.

Tidlig i morges steg THORChains token RUNE med 34 % etter at syntetiske eiendeler ble aktivert i økosystemet. Etter oppdateringen har THORChain halvparten av byttegebyrene, noe som gjør byttene billigere og raskere for tradere. Det er nå mulig å gjøre nesten umiddelbare handler med et høyt volum.

OMG ble oppført i paret OMG/USDC på Bitrue i går, noe som førte til en økning av OMG Networks opprinnelige token. Den steg 11 % i dag.

Den største vinneren er ICX, symbolet til det sørkoreanske økosystemet Icon. Etter at Yoon Suk-yeol vant presidentvalget i Sør-Korea, brøt tokenet inn på topp 100. Det har steget 35 % de siste 24 timene, og nærmet seg tilsvarende én dollar.

Den nye presidenten ønsker å deregulere kryptoindustrien i Sør-Korea og støtter Icon Network, som utsteder mynten.

Mens konflikten venter på løsning, begynner personvernmynter å synke. Monero mister gevinster, og verdien er ned med 12 % så langt i dag. Harmony er ned 11 %.

Trender

Den største vinneren i dag er Kawakami, som bytter hender for $0,000002. Kawakami har steget 828 % de siste 24 timene.

Kawakami er det desentraliserte økosystemet for meme-prosjekter drevet av $KAWA-tokenet. Selv om teamet tar ledelsen når det gjelder utvikling, fungerer det som en desentralisert selvstendig organisasjon.

Målet er å skape et fullverdig økosystem for meme-tokens med en rekke kraftige verktøy og produkter, som gjør det mulig for investorer å ta informerte beslutninger.