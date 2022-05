Kryptomarkedet som helhet fortsetter å lide med de fleste topp 100-myntene i minus i skrivende stund.

Topp krypto

Bitcoin tapte rundt 5 % de siste 24 timene, og handlet under $31 000. Ethereum og XRP led lignende tap. Den nest største kryptoen bytter hender for litt over $2200. Den største topp 10-taperen er Solana med et fall på 12 %.

Kryptoer utenfor topp 10 gjorde det ikke mye bedre. Avalanche har mistet over en fjerdedel av sin verdi så langt i dag med ytterligere smerte forventet. Terras stablecoin UST, som mistet sin valutabinding, er ned 67 %, og handles for 30 cent per UST.

En annen stor taper er NEAR, ned 22 % i dag og 33 % denne uken.

Topptrekkere

Utenfor topp 20 var tendensen lik, med de fleste mynter som tapte 7-12 % av verdien.

Viktige ofre for den alvorlige markedsnedgangen inkluderer Algorand (-22%), Cosmos (-17%), Monero (-18%), ApeCoin (-21%), THORChain (-23%), Axie Infinity (-24%) , Fantom og WAVES (hver -20%), og den lovende STEPNs GMT (-27%).

Terras LUNA er i fritt fall, ned 86 % i dag og rangert på 38. plass . Siden krisen med sin stablecoin startet, har LUNA mistet 95 % av verdien.

På publiseringstidspunktet var den eneste kryptovalutaen i det grønne UNUS SED LEO, som har lagt 6% til verdien. Denne kryptovalutaen lar Bitfinex-brukere spare penger på handelsgebyrer.

Rabattens omfang avhenger av hvor mye LEO kunden har på sin konto. LEO er på #22 og ser ut til å bryte topp 20 snart.

Trender

Den største vinneren i dag er 1SAFU, en plattform på Solana hvor brukere vil kunne sende og motta meldinger, SOL og NFT-er som en enkelt transaksjon.

For å registrere deg og bruke tjenesten trenger man bare en støttet SOL-lommebok. 1SAFU-innehavere belønnes sjenerøst basert på et lagdelt system. Dens token SAFU er opp 843 % i dag.