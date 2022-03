Store kryptoer har stort sett registert små tap. Mandag stemte Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære saker ned et lovforslag som kunne ha forbudt bevis for arbeid på EUs territorium.

Amerikanske indekser falt i går midt i usikkerhet i forkant av Federal Reserves etterlengtede politiske møte i dag. NASDAQ100 var ned 2 %, SPX500 0,75 %, mens DJ30 var flat. Kina-baserte teknologiaksjer ledet nedgangene.

Aksjene til TV-vurderingsselskapet Nielsen steg 30 prosent mandag etter at det ble rapportert at en gruppe private equity-selskaper var i samtaler om å kjøpe selskapet for rundt 15 milliarder dollar.

Topp krypto

Ethereum, Solana, XRP og BNB tapte rundt 2 % hver. Bitcoin tapte rundt 1,6 %, og handlet under $40 000 i skrivende stund.

Terras opprinnelige token Luna er den største vinneren av de 20 beste myntene etter markedsverdi i dag.

Topptrekkere

THORChain beveger seg utvilsamt mest blant topp 100. Den økte verdien med ytterligere 11,61 % i dag, noe som bringer den ukentlige økningen til 78 %. Økningen skyldes DeFi-prosjektets utrulling av syntetiske eiendeler og kunngjøringen av en lanseringsdato for en rekke nye funksjoner kalt THORFi.

Etter et vellykket oppkjøp har Elrond steget 7 %. eCash er opp 5 %. BAT fortsetter sin jevne oppgang. Det handles for $0,73 med et 24-timers handelsvolum på $162,18 millioner. Tokenet, som rangerer på 72. plass etter markedsverdi, er opp 4,72 % de siste 24 timene.

Populariteten til Stellar har økt helt siden en brenning av XLM-tokenet for to dager siden. Den 30. største mynten etter markedsverdi har oppnådd en ukentlig økning på rundt 4 %. Ifølge noen analytikere er mynten i ferd med å bryte ut.

I dag kunngjorde OIG et partnerskap med ioTexPad, den første lanseringsplattformen noensinne bygget på IoTeX. Live IoTeX-prisen i dag er $0,07 med et 24-timers handelsvolum på $40,2 millioner. IoTeX rangerer på 92. plass etter markedsverdi og har økt med 7 % i dag.

The Graphs pris har steget kraftig de siste ukene. Den handles for øyeblikket for $0,36. Plattformens økosystem utvides, et faktum som ønskes velkommen av investorer. Noen analytikere forventer imidlertid en bearish vending.

I den andre enden mistet det store flertallet av topp 100 mynter 2-4 % av verdien.

Zcash og Anchor tapte 10 % hver. Spådommene om at Zcash, et personverntoken, ville begynne å falle etter en meteorisk stigning har vist seg å bli sanne.

Trender

Den største vinneren av lite kjente mynter er Ziktalk, som for tiden handles for $0,009. Dens token ZIK genererte et 24-timers handelsvolum på $1,4 millioner og har økt 1083% i dag.

Ziktalk er en Web3-kortvideoplattform med over 650 000 brukere som lar innholdsskapere og forbrukere tjene ZIK-tokens for interaksjoner i appen.

Den bruker konseptet "sosial mining", som innebærer å belønne brukere for bidrag som gagner økosystemets vekst.

Ziktalk gir muligheter for inntektsgenerering til 98 % av innholdsskaperne, som har inntekter er under fattigdomsgrensen, og støtter også brukere i utviklingsland.