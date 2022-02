Topp 10 kryptovaluter kom tilbake etter et fall på mandag. Intel har avduket en ny Bitcoin-gruvebrikke som kan svekke kinesisk dominans over Bitcoin-gruvemaskinvaremarkedet.

Amerikanske aksjer falt i går da Russland invaderte Ukraina. DJ30 falt 1,42 %, NASDAQ100 falt 1,23 %, mens SPX500 falt 1 %.

UK100 (+0,62%) gikk frem i går til tross for nyheter om at den britiske regjeringen hadde begynt å innføre sanksjoner mot Russland.

Oljeprisen fortsetter å vise volatilitet i forhold til risikoen for krig. En potensiell avtale med Iran vil øke den globale oljeforsyningen. Oljen steg over 94,50 dollar i går før den falt under 91 dollar.

Topp krypto

Avalanche hoppet mer enn 10 %, Cardano økte med 9 %, Solana nesten 8 %, og Ethereum og BNB økte med mer enn 5 %. Bitcoin handlet like over $38 000 i skrivende stund, opp mer enn 3% i løpet av de siste 24 timene.

Terra er opp nesten 15 % i dag, Polygon rundt 9 %. Crypto.coms CRO går mot gevinster på 11 % de siste 24 timene.

Topp bevegelser

Alle de 100 beste myntene er i det grønne i dag. Fremragende vinnere inkluderer Anchor med 18 %, Arweave med 11 %, Kadena og Quant med 13 %, og Stacks, Maker, Fantom og Decentraland med 10 % hver.

Hederas token HBAR rangerer for tiden som #33 på CoinMarketCap og beveger seg mot de 20 største myntene etter markedsverdi takket være en fantastisk utvikling nylig. Den økte verdien med 15 % i dag.

Trender

Doge Rise Up bjeffer høyest nå. Binance Smart Chain-token, som har automatisk likviditetspoolvekst og innehaverbelønninger gjennom skatter på transaksjoner, er opp 314 % de siste 24 timene.

BCOIN er tokenet i spillet til Bombcrypto, et klassisk spill for å tjene penger. Etter en rekke spennende oppdateringer og oppgraderinger har den steget 180 %.