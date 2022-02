Til tross den merkbare nedgangen i går, har kryptomarkedet vist en imponerende gjeninnhenting de siste 24 timene.

London-noterte firmaer med sterke koblinger til Russland dro UK100 (-2,26 %) dypt ned i rødt i går. Investorer solgte seg ut av anglo-russiske Polymetal International (-36,07 %) og Evraz (-30,28 %) i hopetall, noe som gjorde dem til indeksens desidert største taper.

Amerikanske markeder var i stand til å legge inn nye gevinster. SPX500 (+1,28%), NASDAQ100 (+3,13%) og DJ30 (+0,03%) klatret alle høyere.

Topp krypto

Bitcoin er opp mer enn 10 % i skrivende stund, sammen med 6 andre topp 10 krypto-kryptoer som har registrert gevinster på 8 % eller mer. Den nylige økningen kan tilskrives sanksjoner mot Russland kunngjort av USAs president Biden, som inkluderer å begrense bruken av flere store fiat-valutaer.

Terra er den største vinneren blant de beste kryptoene, opp 23 % i dag. Terra stiger på nyhetshandel med LUNA-paret som har åpnet på Bittrex, blant andre.

Topptrekkere

Alle de 100 beste myntene er i det grønne. Anchor Protocol skiller seg ut med 23 %. Fantom fikk 15 % og Maker er opp 19 %, og reverserte gårsdagens fremtredende tap. Gala fikk også 15 %. Amp og Arweave er opp 18 %. Theta Fuel økte 14 %.

Neo og Zcash er begge opp rundt 13 %. Zcash er på vei til å bryte $100. Convex Finance, gårsdagens største taper, hentet tilbake 17 % av tapene sine i dag.

Trender

Meme-tokenet MetaDogecolony økte verdien med 360 %. I sine enkleste termer er tokenet DOGECO et spill for å vinne. For øyeblikket kan du spille spillet som består av 1-30 nivåer, som laget har gitt ut som en demo på siden sin.

Lucky Block presser på for et globalt, blokkjedebasert lotterisystem. Tokenet LBLOCK har lagt til mer enn en tredjedel til verdien i løpet av de siste 24 timene.

Fantom presser prisen på BOO opp. BOO er det opprinnelige tokenet til SpookySwap, en automatisert markedsskapende desentralisert utveksling (DEX) for Fantom Opera-nettverket.

Den stiger i dag med en økning på 31 % de siste 24 timene. Brukere kan nå gi likviditet til Fantom-Revault-handelsparet på DEX.