Kryptomarkedet som helhet er bullish med de fleste topp 100-myntene i det grønne i skrivende stund.

Topp krypto

Solana og Bitcoin har økt rundt 2,5 % i løpet av det siste døgnet, mens store kryptografer Cardano, Avalanche, Ethereum og BNB alle registrerte gevinster på under 2 %. I skrivende stund handlet Bitcoin over $39 500.

Topptrekkere

Utenfor topp 20 var tendensen lik, med de fleste mynter som økte verdien med 1-5 %. Viktige fremstående inkluderer STEPNs GMT-token, The Graph (+13%) og Secret (+8%).

GMT er den desidert største vinneren. Den la til mer enn en femtedel til verdien i dag etter å ha lansert en rekke verdifulle giveaways. Den har vært på et rally i en tid og har nylig knust de 50 største myntene etter markedsverdi.

Når det gjelder de største taperne, er de Kyber Networks KNC-mynt (-4%) og Oasis og Helium med rundt -2% hver. Alle tre reverserer de siste gevinstene.

Trender

Den største gevinsten i dag er Tom Coin, et prosjekt på BSC med utviklere som har som mål å lansere et spill for å tjene penger og et metaverse. Når prosjektet nærmer seg disse milepælene, stiger Tom Coin-tokenet. Den har gått opp 3 140 % de siste 24 timene.