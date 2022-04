Store kryptoer var i minus det siste døgnet. Goldman Sachs vil legge til over-the-counter alternativer for Ether, som kommer omtrent en måned etter at selskapet begynte med Bitcoin. Ukraina vil selge 300 NFT-er landet mottok som donasjoner for å hjelpe i krigsinnsatsen.

Amerikanske aksjer falt i går da en senior sentralbanksjef advarte om at sentralbanken kan komme til å stramme inn pengepolitikken mer aggressivt for å kontrollere inflasjonen.

Topp krypto

Solana og Avalanche falt mer enn 6%, Cardano mer enn 5% og Ethereum falt over 4,5%. Bitcoin handlet rundt $45 300 i skrivende stund, en nedgang på mer enn 3 % de siste 24 timene.

Dogecoin steg 7% på nyhetene om at Elon Musk har blitt medlem av Twitters styre og økte aksjeandelen i den sosiale mediegiganten.

Topptrekkere

Det var stort sett et bjørnemarked blant de 100 beste, med de fleste mynter som mistet 4-6 % av verdien. Tezos tapte 8 %, Internet Computer og Waves tapte hver 9 %, Axie er nede med 10 %, og THORChain tapte 12 %.

Celo er ned 13 %, og reverserer gårsdagens oppgang. Det samme gjelder Audius, SKALE og Moonbeam, som også hadde et rally i går. De mistet henholdsvis 8 %, 12 % og 13 % i løpet av de siste 24 timene.

Blant de få vinnerne var Zilliqa med 3 % og Anchor med 6 %. Det er en ny aktør i topp 100. På #90 handles Neutrino USD for $0,93 med et 24-timers handelsvolum på $91,8 millioner.

Det er opp 11 % de siste 24 timene. Interessant nok er Neutrino USD en stabil mynt knyttet til amerikanske dollar.

STEPN er den største vinneren med gevinster på 23 %. Binance kunngjorde at STEPN hadde forpliktet seg til totalt $3 000 i GMT-tokens som belønning for en Swap Farming-gave. STEPN krysset også markedsverdien på 1 milliard dollar innen en måned etter deres IEO på Binance.

Trender

Charactbit omsettes for øyeblikket for $0,0044 og har lagt til 900 % til verdien i løpet av de siste 24 timene. Prosjektets mål er å fremme kulturelle aktiviteter i kryptovaluta-økosystemet. Spesielt blir virtuelle karakterer sitert som et viktig element i metaversen.

Charactbit (CHB) token håper å inspirere subkulturrepresentanter til å bli mer aktive i kryptoøkosystemet.