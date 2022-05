Kryptomarkedet er stort sett bearish med flertallet av topp 100 mynter i rødt i skrivende stund. Den nye virkeligheten med økt frykt for lavkonjunktur og høyere renter rystet kryptomarkedene i løpet av helgen.

Topp krypto

Bitcoin og Ethereum falt i løpet av helgen ettersom bekymringen for stigende renter og muligheten for en resesjon eskalerte. På publiseringstidspunktet hadde Bitcoin tapt rundt 3 %, og handlet like over $33 500.

Ethereum, den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi, falt 4 %, noe som brakte tapene de siste 7 dagene til 14 %.

Resten av de ti beste kryptovalutaene var også i minus. Terras LUNA falt med 10 % i går kveld etter at stablecoin UST kort mistet koblingen til USD. Tapene de siste 7 dagene utgjør nå 26 %.

Kryptoer utenfor topp 10 klarte seg ikke bedre, med de fleste ned 3-7%. Bemerkelsesverdige unntak er Tron og NEAR Protocol, opp 3 % og 10 % hhv.

TRON har vært i søkelyset de siste ukene på grunn av sin mye etterlengtede USDD stablecoin.

Dets okseløp startet i slutten av april, da økosystemet annonserte investeringsinitiativer i Surinam blant andre spennende utviklinger.

NEAR Protocol rapporterte at 500 000 nye kontoer hadde blitt opprettet på plattformen på en enkelt dag. NEAR har fortsatt å rally siden og var opp rundt 10% i skrivende stund.

Topptrekkere

Utenfor topp 20 var de fleste mynter lavere. De største taperne er Kava (-9%) og Maker, AAVE og ApeCoin, ned rundt 8% hver.

ApeCoin, som viste store løfter, er også en av ukens største tapere. Den har mistet 31 % av verdien de siste 7 dagene.

Topp 100 er ikke uten vinnere: Monero (+5%), Waves (+4%), XDC Network og ICON (+3% hver), og Celo med beskjedne gevinster på 2%. Monero sin hash-rate er over 40 % og øker.

Trender

Den største vinneren i dag er MetaPay, som handles for $0,000034. Den har steget 547 % de siste 24 timene. MetaPay er et token som kan brukes til å handle i Metaxion metaverse.