Kryptomarkedet som helhet stiger i dag. President Biden forventes å signere en ordre denne uken som vil være et første skritt i regulering av kryptovaluta. Det kommer nå på grunn av bekymring for at Russland kan bruke kryptoaktiva for å omgå sanksjoner.

Sjefen for Singapores største bank bemerket at han ser at krypto som Bitcoin fortsetter å "vokse som en meningsfull verdibutikk, på samme måte som gull".

Krigen på ukrainsk jord og knusende sanksjoner mot Russland har ført til at råvareprisene har steget til de høyeste nivåene på flere år.

Amerikanske indekser stengte lavere i går etter at president Joe Biden annonserte planer om å boikotte russisk energiimport

Topp krypto

Terra la til mer enn en femtedel av verdien i dag og handles for like under $100. Terra ble notert på Wirex for to dager siden, og dette bidro til økningen.

Avalanche er også i ledelsen, opp 10 %. Den kunngjorde nettopp Multiverse-programmet sitt, finansiert av 4 millioner AVAX, verdt rundt 290 millioner dollar til nåværende priser. Den har som mål å oppmuntre veksten av undernett. AVAX ble også notert på Bitstamp for to dager siden.

Ethereum klatret mer enn 7 %, mens Cardano og Solana begge steg mer enn 4 %. Bitcoin handlet over $41 000 i skrivende stund, opp nær 8% i løpet av de siste 24 timene.

Topptrekkere

Når det gjelder prisvekst, er Monero Terra blant de 100 beste. Mens alle personvernmynter vinner, er Monero den som samler seg mest.

Det antas at sanksjoner mot Russland vil føre til mer nettkriminalitet, og tokens som Monero blir mer populære fordi hackere sannsynligvis vil kreve betalinger i dem. Secret, et annet personverntoken, har økt med 15 % i løpet av de siste 24 timene.

Live NEAR Protocol-prisen i dag er $11,12 med et 24-timers handelsvolum på $750,6 millioner. Den 22. største mynten etter markedsverdi er opp 12,61 % i løpet av de siste 24 timene.

Waves økte ytterligere 12 % i dag. Andre vinnere inkluderer personvernmynter Oasis og Zcash med henholdsvis 12 % og 16 %, THORChain med 11 %, Arweave med 18 %, og Anchor og Dash, opp 13 % hver.

Trender

Metaverse ALL BEST ICO omsettes for $0,007 og dets 24-timers handelsvolum har toppet $1 million. Dens token METAALLBI er opp 846 % de siste 24 timene.

METAALLBI støtter og oppgraderer ALL BEST ICO-prosjektet ved å lage innovative NFT-er designet for å belønne og levere merverdi til alle token-supportere. Den integrerer forskjellige applikasjoner for metaversen.