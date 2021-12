Kryptomarkedet er i ferd med å innhente seg som helhet. Det var i grønt de siste 24 timene, ettersom flertallet av topp 10 krypto i skrivende stund har høynet seg. USAs tre store indekser falt i går foran Federal Reserves endelige pengepolitiske beslutning i 2021 i dag. Programvaregiganten Adobe (-6,6%) ledet nedgangen på SPX500 (-0,75%)

Oljeprisen ble notert lavere denne morgenen. I går sa Det Internasjonale Energibyrået (IEA) at økninger i Omicron Covid-19-tilfeller vil påvirke internasjonal etterspørsel etter olje.

Topp krypto

Bitcoin er opp omtrent 2 %, og det ble handlet for over $48 000 i morges. Ethereum, Cardano og XRP var alle opp rundt 3 % hver. Dogecoin hoppet rundt 14% etter at Musk annonserte at han ville begynne å akseptere valutaen som betaling for noen varer.

Utenfor topp 10 er Avalanche opp 16 % på nyheter om USDC-notering. USD Coin er nå tilgjengelig på AVAXs plattform. Polygon er registrert med en økning på 12 %.

De største endringene

De største vinnerne er Elrond på #30 med 18 % og PancakeSwap. Elrond er en blokkjedeprotokoll som satser på å tilby ekstremt raske transaksjonshastigheter ved å bruke såkalt sharding. Prosjektet beskriver seg selv som et teknologiøkosystem for det nye internett, som inkluderer fintech, desentralisert finans og tingenes internett.

Live PancakeSwap-prisen i dag er $12,82 med et 24-timers handelsvolum på $353 millioner. PancakeSwap har økt med 14 % de siste 24 timene.

Andre vinnere er Waves med 11 % og Kadena med nesten 11 %. XDC Network er opp 13 %.

Trender

Som det neste store Binance launchpad-prosjektet, er det knyttet fantastiske gevinster til RPG-spillet Voxies. Binance launchpad vil være vert for et Voxel-token-salg. I dag handles Voxies for $4,24 og har fått 70 % de siste 24 timene.