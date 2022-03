Huobi Token (HT) rapporterte beskjedne gevinster i 24-timers intradagshandel på tirsdag. Dette kom til tross for rapporter om at børsen planla å lansere en helt ny krypto-ETF i Hong Kong. Mynten forble stort sett uendret det meste av dagen. Her er hva du bør vite:

Den nye Crypto ETFen forventes å spore noen av de viktigste kryptoaktivaene

Den vil i stor grad være rettet mot private investorer over hele verden

Huobi søker nå godkjenning fra myndighetene i Hong Kong for å få dette gjort.

Datakilde: Tradingview

Vil den nye ETFen ha noen effekt på Huobi Token (HT)?

Basert på hvordan investorer så langt har reagert på denne nyheten, ser det ikke ut til at det blir mye prisaksjon som resultat. Men dette er på ingen måte en liten ting. I mange år har ETF-er vært en enkel måte for detaljinvestorer som har begrenset kunnskap om markedet å investere penger med minimal risiko.

Hvis noe slikt kan introduseres i krypto, kan det bringe inn flere detaljhandelskontoer til Huobi i det lange løp. Dessuten vil det også være en fin måte for Huobi å omgå restriktive lover i Hong Kong som bare tillater salg av kryptoaktiva til profesjonelle investorer. Potensialet for å åpne det enorme kinesiske markedet for kryptohandlere er enormt.

Er Huobi (HT) verdt det?

Huobi er en av de største kryptobørsene i Asia. Plattformen har imidlertid måttet håndtere en rekke restriksjoner der borte. Men det utforskes mer kreative måter å omgå disse lovene på.

Hvis ETF faktisk blir godkjent, vil det åpne opp for mer potensial for børsen. Dette vil da bety flere gebyrer og mer inntekter. Basert på disse detaljene vil Huobi være en god fangst for langsiktige verdiinvestorer.