Viktige takeaways

Bitcoin har steget åtte dager på rad og er nå opp 9,2 % i løpet av det nye året

En periode med lav volatilitet i kryptomarkedene sammen med mykere inflasjonsdata har sendt prisene oppover

Siste KPI-rapport er ute torsdag, som vil utløse volatilitet og er svært viktig for markedet etter økt optimisme den siste måneden eller så

Altcoins kan bevege seg voldsomt på rapporten, mens Bitcoin sannsynligvis vil riste av seg $18 000-merket hvis data kommer under eller over forventning

Bitcoin har banket åtte dager på rad med prisstigninger, ettersom det nye året har startet godt for investorer i kryptovaluta.

Mens 2022 ikke brakte annet enn smerte og fritt fallende priser, har 2023 så langt vært det stikk motsatte. Bitcoin er opp over $18 000 og Ethereum nær $1 400, med oppganger på henholdsvis 9,2% og 16,4% hittil i år. Mange altcoins øker enda mer.

Volatiliteten er redusert i kryptomarkedene

Makroklimaet presser prisene oppover. Jeg skrev et stykke som analyserte det mykere klimaet forrige uke , og optimismen har sneket seg inn i markedet om at inflasjonen kan ha nådd toppen og at det finnes en mulighet for at Federal Reserve sin politikk med økte renter kan avsluttes enn tidligere forventet.

Det skal bemerkes at selv om dette er et fint rally, er det neppe et voldsomt utbrudd. Kryptovalutaer er notorisk flyktige, og det har faktisk vært en uvanlig ro som har ligget over markedene de siste par ukene.

Et raskt blikk på diagrammet for den daglige avkastningen til Ethereum illustrerer at det har vært et merkbart fall i volatiliteten.

Inflasjonsdata vil bli offentliggjort torsdag

Jeg skriver dette torsdag morgen, med de viktigste amerikanske inflasjonsdataene som vil bli utgitt i ettermiddag. Hvis vi vet noe nå, er det at inflasjonstall styrer verden. Hvis det er noe i dagens klima som vil gi volatilitet, er det KPI-rapporten.

Som nevnt ovenfor, har denne lettelsesoppgangen i stor grad vært basert på mykere inflasjon som fører til håp om at Federal Reserve vil avslutte sin høyrentepolitikk raskere enn forventet. Et positivt inflasjonstall kan gi ytterligere impulser til kryptopriser. Det er ikke vanskelig å forestille seg at Bitcoin presser opp mot $20.000 og Ethereum til $1.500 hvis tallet kommer kjøligere enn forventet.

På baksiden er selvfølgelig potensialet for at tallet kan skuffe investorer. Etter to måneder på rad med positiv inflasjon, vil et skritt tilbake i ettermiddag være et hardt slag for krypto, og det ville ikke være en overraskelse å se et kraftig fall ettersom all optimismen fra den siste måneden blir sluppet ut på et øyeblikk.

Inflasjonstallet er ventet på 6,5 %. Dette vil være en nedgang fra forrige måned på 7,1 %. Skulle tallet komme inn på 6,7% eller høyere, vil dette representere en stor skuffelse, og krypto vil sannsynligvis falle fritt. Ikke bli overrasket over å se Bitcoin ned til $16 500 i dette scenariet.

Dataene vil bli offentliggjort klokken 13:30 GMT (08:30 ET), og det er den siste KPI-rapporten før Federal Reserves rentebeslutning 1. februar.

Altcoins som viser tegn til liv

Uansett hvor dårlige ting har vært for Bitcoin og Ethereum, har landskapet vært mye verre for altcoins. Nedenfor er den prosentvise avkastningen i 2022 fra de 10 beste myntene per 1. januar 2022.

Som standard er disse myntene betydelig mer volatile, og handles som girede innsatser på Bitcoin. Det følger at i år har hoppene også vært sterkere enn kryptonummer 1.

Ser vi på de 10 beste myntene fra 1.januar i år, har noen av avkastningene vært seismiske, om enn fra en betydelig lavere base. Husk at et fall på 90 % etterfulgt av en økning på 50 % fortsatt er det samme som et fall på 85 % fra det opprinnelige utgangspunktet. Et enkelt matematisk problem som mange investorer ikke forstår. Derfor har de siste par ukene vært positive, men dette er fortsatt et område som har blitt fullstendig herjet av blodbadet som var i 2022, og det vil ta veldig lang tid å komme seg fra.

Siste tanker

Dette er en sentral uke for markedene, og det vil være en sann indikator på hvor langt kampen mot inflasjonen har kommet. Sentralbankene har vært fast på at inflasjon er førsteprioritet, og den påfølgende rentepolitikken har knust risikoaktiva det siste året.

Ting er tøft i markedene, men med en tredje måned på rad med OK inflasjonsdata, kan det peke mot et lys i enden av tunnelen. Så igjen, verden halter på kanten av en resesjon som den er, og hvis inflasjonen tar et skritt tilbake, vil det være en dobbel sjokk av høye priser og fortsatt vedvarende inflasjon. Som alltid vil risikoaktiva føle smerten.

Krypto-investorer må bare håpe at det sentrale KPI-tallet ikke tør tikke over 6,5 %.